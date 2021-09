Sarai Gascón marque un doublé à Tokyo

in

02/09/2021 à 11:58 CEST

.

Le nageur barcelone Saraï Gascon a remporté la médaille de bronze au 100 papillon, classe 9 handicapé physique, et a ajouté sa deuxième médaille aux Jeux paralympiques de Tokyo après l’argent au 100 mètres nage libre remporté il y a quelques jours.

Gascón, qui participe à ses quatrièmes Jeux, a scellé son doublé à Tokyo, dans la piscine du Centre aquatique de la ville japonaise, endossant le bon temps d’une manière qu’il vit à 28 ans.

La finale a été remportée par la Hongroise Zsofia Konkoly, qui a arrêté le chrono en 1 :06.55, devant l’Américaine Elizabeth Smith (1 :08.22), médaillée d’argent, et l’Espagnole Sarai Gascón (1 :08.43).

« C’était un test qui ces dernières années, j’avais du mal à rivaliser pour les allures rapides et je ne l’avais pas préparé car mes options les plus claires étaient les essais libres. Tous les athlètes donnent 120% et grâce à cela j’ai pu prendre le bronze”, a déclaré Sarai, à la fin du test.

Le nageur catalan, a déjà six médailles à ses quatre Jeux, Il a reconnu que son championnat a été “dix” et n’a pas voulu se fixer comme objectif l’événement de Paris 2024. “J’espère que c’est le cas mais nous allons pas à pas.”