Saral Jeevan Bima : Caractéristiques, âge d’entrée, montant de la couverture, dernières tendances – Voici tout ce que vous devez savoir

L’introduction de Saral Jeevan Bima est considérée comme une initiative révolutionnaire dans le secteur de l’assurance-vie, car elle attirera un maximum de personnes sous l’égide de l’assurance et principalement celles appartenant à un groupe à faible revenu.

La pandémie de longue durée de COVID-19, qui a commencé l’année dernière en Inde et est toujours en cours, nous a appris à tous certaines des leçons financières les plus cruciales, la sécurité financière étant l’apprentissage le plus important. Au cours des 15 derniers mois, la demande de produits d’assurance a été multipliée par plusieurs, car les personnes de tous les groupes d’âge se démènent pour acheter les bons produits d’assurance – principalement des assurances santé et vie – pour une protection financière contre les circonstances imprévues.

La plupart des assureurs ont également signalé une croissance significative d’une année sur l’autre dans le segment de l’indemnisation et de la protection. En fait, avec l’introduction de plans d’assurance-maladie et temporaire standardisés, le taux de pénétration de l’assurance du pays a reçu un coup de pouce bien nécessaire. Conformément aux directives de l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI), les assureurs ont lancé le régime d’assurance-vie à terme standard – Saral Jeevan Bima et le régime d’assurance maladie standard – Arogya Sanjeevani. Avec l’introduction de produits d’assurance standard sur le marché, une nouvelle catégorie de clients émerge où la couverture de protection s’adresse à tous. Le principal coup de pouce vient du groupe à faible revenu, qui est devenu une nouvelle catégorie.

Ce que disent les tendances

En parlant de Saral Jeevan Bima, le plan a rendu plus facile et pratique pour les personnes ayant un niveau d’instruction relativement moins élevé et celles qui relèvent d’un profil à faible revenu d’obtenir une couverture dans le cadre d’un plan de protection pur. Ce régime d’assurance-vie temporaire standard a un taux d’émission beaucoup plus élevé pour les groupes du segment à faible revenu ou les personnes ayant des qualifications scolaires limitées par rapport aux régimes d’assurance-vie temporaires ordinaires.

Pour ceux qui ne connaissent pas les plans d’assurance temporaire, un plan temporaire couvre votre vie pour un montant de couverture important avec une très petite prime que vous payez (par exemple, une personne de 25 ans peut obtenir une couverture vie de Rs 1 crore pour 25 ans avec une prime d’environ Rs 500 par mois). Selon les tendances disponibles, Saral Jeevan Bima jouit d’une popularité maximale parmi les personnes qui n’ont pas de justificatifs de revenus réguliers et les travailleurs indépendants.

Le revenu moyen des personnes optant pour Saral Jeevan Bima est de Rs 3 à Rs 3,5 lakh et plus de 70% des plans sont achetés par des personnes de moins de 31 à 50 ans. Cela est principalement dû au fait que les personnes au début de la trentaine et à la fin de la quarantaine doivent généralement prendre en charge certaines des dépenses importantes, notamment le paiement des études et du mariage des enfants et le remboursement de prêts tels que les prêts immobiliers et automobiles tout en planifiant simultanément une retraite sûre et sécurisée. De plus, la part d’acheteurs féminins pour Saral Jeevan Bina est également très élevée par rapport aux régimes d’assurance temporaire réguliers.

Achetez judicieusement

Comme les caractéristiques, ainsi que les conditions générales du Saral Jeevan Bima, sont les mêmes d’un assureur à l’autre, les principaux différenciateurs sont la tarification et l’éligibilité. Lors de l’achat du plan, les clients doivent comparer la prime et tenir compte du ratio de règlement des sinistres des assureurs. Dans le secteur des assurances, le ratio de règlement des sinistres est défini comme le pourcentage de sinistres réglés par un assureur sur le nombre total de sinistres reçus.

Par exemple, si le taux de règlement des sinistres d’un assureur est de 98 %, cela signifie que l’assureur a réglé 98 sinistres décès sur 100 sinistres reçus. L’autre facteur important à considérer est l’éligibilité. Chaque assureur diffère en termes de documents requis, d’éducation et de revenu, etc. Il est important de comparer et de comprendre à quel plan le client sera éligible afin d’éviter un rejet après tout le processus.

L’introduction de Saral Jeevan Bima est considérée comme une initiative révolutionnaire dans le secteur de l’assurance-vie, car elle attirera un maximum de personnes sous l’égide de l’assurance et principalement celles appartenant à un groupe à faible revenu. L’âge d’entrée minimum et maximum pour le plan Saral Jeevan Bima est de 18 ans et 65 ans, respectivement, avec une durée de la police comprise entre 5 et 40 ans. L’âge maximum jusqu’à lequel une personne peut être couverte est de 70 ans. En ce qui concerne le montant de la couverture vie, le montant de couverture minimum que les clients peuvent opter pour la police Saral Jeevan Bima est d’un minimum de Rs 5 lakh tandis que le montant de couverture maximum actuellement disponible auprès de la plupart des assureurs est de Rs 25 lakh.

(Par Sajja Praveen Chowdary, Head-Term Life Insurance, Policybazaar.com)

