“Saras a été un plus dans ma décision”

09/10/2021 à 6h30 CEST

Né à la périphérie de Columbus dans le petit Westerville (40 000 habitants), Nigel Hayes face au grand défi de sa carrière au Barça à 26 ans (aura 27 ans en décembre) Après avoir tenté sans succès sa chance dans trois équipes NBA, débuté son aventure européenne à Galatasaray (2018-19) et souligné les deux dernières saisons à Zalgiris.

Dans le premier d’entre eux, 2019-20, Il a joué sous les ordres d’un Saras qui a été très important au moment de sa signature au Barça. L’Américain a assisté SPORT et il était aussi proche que ferme quelques heures après s’être battu pour son premier titre en tant que joueur du Barça après avoir perdu la finale de la Ligue catalane contre BAXI Manresa.

Et est-ce le Barça dispute ce week-end un passionnant Supercoupe Endesa avec Valencia Basket comme rival en demi-finale ce samedi (19h00, une heure de moins sur le site du tournoi) au début d’une saison nationale au cours de laquelle ils défendront leurs titres en Copa del Rey et en Liga Endesa.

Comment ça va au Barça ?

Très bien. Heureux d’être dans l’un des meilleurs clubs du monde avec des fans sur les cinq continents, donc je suis heureux d’être ici et aussi dans une ville merveilleuse comme Barcelone.

Hayes, en amical contre Limoges

| FCB

Vous avez voulu réessayer en NBA et vous vous êtes retrouvé au Barça. Comment est née votre signature ?

Je ne sais pas, c’est vrai que j’étais dans mon pays à chercher des options NBA quand le Barça s’est intéressé à ma situation. J’ai parlé à mon agent, réinitialisé mon esprit et … nous y sommes.

Pourquoi avez-vous décidé de venir ?

Je vous ai déjà dit que c’est l’une des meilleures destinations possibles, un club qui choisit toujours de tout gagner. Je le prends comme une excellente occasion de continuer à m’améliorer et de montrer mon niveau.

Est-ce que tuQuelle était l’importance de Jasikevicius dans sa signature ?

Saras est un entraîneur fantastique et je sais qu’il m’aidera comme il l’a fait à Kaunas. Dès le début, j’étais excité de venir à Barcelone et oui, on peut dire que cela a été un plus dans ma décision.

Hayes, avec Jasikevicius à son arrivée aux Palau

| FCB

En plus du staff technique, il rencontre également Brandon Davies ya Jokubaitis…

Bien sûr. Et c’est quelque chose qui m’aide beaucoup dans mon adaptation, car je connais aussi les systèmes de Saras. Vous arrivez dans un endroit complètement nouveau et tout ce qui vous entoure est très important. J’apprends encore les jeux dans les deux positions, mais tout se passe très bien, vraiment.

Êtes-vous un « 3 » ou un « 4 » ? Ou est-ce de vieux trucs de basket, comme on dit maintenant ?

(Le sourire). Je ne suis pas un numéro, ce que je suis est un basketteur. Je pense que c’est la meilleure réponse. Dans le basket-ball moderne, les positions spécifiques ne sont pas aussi importantes que votre capacité à tirer et à défendre.

Qu’aimez-vous le plus faire sur la piste ?

Le plus important, c’est que j’aime gagner, ce qui est l’objectif commun de tous. J’essaie de jouer avec intelligence, j’aime apporter des choses positives en attaque et en défense, au tir, au poste central, en défense. Plus vous savez faire de choses différentes pour le bien de l’équipe, mieux c’est pour tout le monde.

Saras est très exigeante et il apprécie hautement ce type de joueur polyvalent, qui défend et qui a un gros pourcentage en triples…

Il s’assure personnellement que tout le monde comprenne que la priorité est la défense. Plus qu’avoir un pourcentage énorme, il valorise que vous soyez capable d’interpréter les jeux pour contribuer au maximum en attaque. C’est un condensé de tout et de savoir mettre toutes ses vertus toujours en fonction des besoins de l’équipe.

Nigel Hayes est très excité

| FCB

Percevez-vous que le niveau est plus élevé ici qu’à Kaunas ?

Hmm… Je suis tellement concentré sur moi-même, sur l’amélioration et l’adaptation au plus vite que je n’y ai pas trop prêté attention. On dit que vous jouez pendant que vous vous entraînez et je ne pense qu’à mieux m’entraîner chaque jour, à me connecter avec mes coéquipiers et à jouer avec énergie. Soyez moi-même, allez.

Vous avez affronté Mirotic plusieurs fois. Que signifie l’avoir comme partenaire ?

C’est génial. J’ai toujours beaucoup aimé le regarder jouer. Il est capable de presque tout bien faire et a un talent incroyable. Chaque fois qu’on m’a demandé quel était le meilleur joueur d’Europe, j’ai pensé à lui. Un autre exemple serait Calathes. Je me demande toujours où et comment il pourra me passer le ballon. Il est super intelligent et c’est pourquoi j’ai perdu une passe. Donnez-moi encore une semaine et je pourrai les « attraper ».

Hayes est clair et direct dans son discours

| JAVI FERRÁNDIZ

Dans les Zalgiris tu étais une des références de l’équipe et ici peut-être que leur rôle n’est pas si important. Comment l’assumez-vous ?

Je ne suis pas d’accord avec toi. Je n’étais pas le choix principal au Zalgiris. Pas le deuxième ! Je pense que mon rôle au Barça sera le même qu’à Kaunas. C’est ce que je pense que Saras et le reste de l’équipe d’entraîneurs attendent de moi, défendre au maximum et aider autant que possible au rebond, au tir et au but. Il n’y avait pas de pièces spécialement préparées pour moi là-bas. Mes points étaient le produit de la façon dont j’ai généré mes espaces et mes compétences offensives. Je dois donc garder mon énergie pleine pour profiter des opportunités.

Qu’attendez-vous avec impatience sur le plan personnel cette saison?

Le mien est simple. J’essaie de faire quelque chose que j’ai entendu de Kevin Durant. Prenez vos séances d’entraînement comme des jeux et vos jeux comme des séances d’entraînement. Entraînez vos capacités aussi fort que possible pour qu’elles soient les meilleures possibles et ainsi, lorsque le jeu arrivera, si vous jouez au maximum, les jeux sortiront. Et c’est ce que je veux faire, continuer à évoluer en tant que joueur et bien faire dans les jeux.

Votre idole est-elle Durant ?

Hmm… Kevin est un joueur extraordinaire. Tu sais? Il est capable de tout faire facilement et de simplifier le basket, mais mon joueur préféré est Klay Thompson (Warriors, un génie martyrisé par les blessures).

Hayes a envoyé un message intelligent aux fans

| FCB

Êtes-vous excité d’être dans une équipe capable de se battre pour le titre en Euroligue?

Bien sûr. Pour un joueur, il est très important de gagner des titres et de gagner plus de jeux, mieux c’est. Nous avons une équipe pleine de talent et si nous sommes tous en bonne santé, nous aurons de nombreuses options. Mais la première chose est la Super Coupe ce week-end. Nous voulons ce titre.

Terminez par un message pour les fans de Palau.

Nous attendons avec impatience les matches de Ligue et d’Euroligue pour nous soutenir. Savez-vous ce que je leur demanderais ? Qu’ils nous encouragent beaucoup quand nous gagnons et qu’ils nous encouragent beaucoup plus quand nous perdons. Assurez-vous qu’ils sont très clairs sur le fait que nous allons faire de notre mieux pour gagner tous les matchs.