Saras commence avec neuf “titres”

17/08/2021 à 6h30 CEST

Deux mois et deux jours se sont écoulés depuis que le Barça a dépassé Madrid pour la deuxième fois en trois jours pour être proclamé champion de la Ligue Endesa dans un Palau vide à cause de Covid, réalisant un excellent “double” la première année avec Sarunas Jasikevicius sur le banc.

Dans une saison pleine d’obstacles comme l'”affaire Heurtel”, le coronavirus et les problèmes personnels de Nikola Mirotic ou l’adaptation de Pau Gasol à son arrivée en mars, La seule chose qui manquait était la cerise sur l’Euroligue pour terminer le deuxième “triplet” Le Barça après 2003 avec Svetislav Pesic.

Eh bien, 63 jours après avoir élevé la Ligue Endesa FC Barcelona la pré-saison commence ce mardi avec des tests médicaux auxquels sont désormais ajoutés les tests pertinents pour exclure la présence de Covid.

Oui mercredi aura lieu le premier entraînement du nouveau cours avec la présence de neuf joueurs de l’équipe première : le capitaine Pierre Oriola, Nikola Mirotic, Nick Calathes, Brandon Davies, Rolands Smits, Kyle Kuric, Sergi Martínez et deux des trois recrues (Sertac Sanli et un Rokas Jokubaitis qui arrive après avoir joué le NBA Summer Ligue avec les Knicks de New York).

Abrines, avec l’Espagne aux Jeux de Tokyo

| .

Olympiens Àlex Abrines et Nicolás Laprovittola (la troisième incorporation pour l’instant) ont encore quelques jours sur site après avoir joué aux Jeux de Tokyo, tandis que Cory Higgins rejoindra l’entraînement à la fin de la semaine pour un problème personnel. Quel succès le renouvellement du crack américain jusqu’en 2024 !

Beaucoup de carrière

Sept joueurs de la filiale Liga EBA et de l’équipe junior travailleront en pré-saison avec l’équipe première. Ce sont les bases ‘Juani’ Marcos (21 ans), Agustín Ubal (18) et Rafa Villar (junior, 17), les outsiders Michael Caicedo (18, l’un des grands espoirs de la carrière) et Gael Bonilla (18) et les intérieurs Ibou Badji (19 ans) et un James Nnaji qui s’est émerveillé la saison dernière pour ses conditions extraordinaires bien qu’il soit encore junior (17 ans).

Caicedo est l’une des perles de la carrière Blaugrana

| FCB

Sauf Marcos et Badji (il a déjà été vu lors de la dernière pré-saison) qui avaient déjà un dossier Barça B la saison dernière, les cinq autres viennent de l’équipe junior que l’année dernière, il a été proclamé champion de Catalogne, d’Espagne et vice-champion de l’Euroligue.

Bolmaro, le grand absent

Bien qu’il ait renouvelé la saison dernière jusqu’en 2023, Le gardien argentin Leandro Bolmaro ne continuera pas au Barça et il est déjà aux États-Unis pour finaliser les détails de son nouveau contrat avec les Minnesota Timberwolves de la NBA.

Le Cordovan a été l’une des plus agréables surprises de l’année écoulée après avoir émergé sous le commandement de Svetislav Pesic à un moment où les deux bases, Thomas Heurtel et Kevin Pangos, étaient KO.

Bolmaro jouera pour les Timberwolves de Minneapolis

| .

Doté d’un physique extraordinaire, sa progression l’a rendu clé dans certaines phases de la saison dernière avec Sarunas Jasikevicius sur le banc. Cependant, Bolmaro était très clair sur le fait que son avenir résidait dans la NBA, où il rêve d’imiter les réalisations de son idole mythique, ‘Manu’ Ginobili.

Quoi qu’il en soit, avant de tamponner votre signature doit déposer l’indemnité de 900 000 euros dans ce récent renouvellement avec le Barça.

Le mardi 24, en Andorre

En attendant que les trois manquants se joignent pendant que Pau Gasol est enfin décidé et avec le secrétariat technique essayant de trouver les «trois» idéaux pour compléter l’équipe, L’équipe s’entraînera cette semaine à la Ciutat Esportiva avant de se rendre à Encamp le mardi 24 août. pour un séjour pré-saison.

Le Barça a perdu la dernière finale de la Ligue catalane contre Andorre

| JAVI FERRÁNDIZ

Le Barça restera huit jours en terres andorranes Et, comme la saison dernière, il en profitera pour disputer ses premiers matches amicaux. La ‘première’ de ce deuxième projet de Jasikevicius sur le banc est prévue le 26 août contre la MoraBanc Andorre renforcée et sur 30-A le rival sera le Français de Limoges. Et déjà en septembre, le premier week-end jouera la Ligue catalane à Manresa et la seconde, la Super Coupe d’Endesa à Tenerife.