Saras et les “péchés” du Barça

14/09/2021 à 6h30 CEST

La défaite en finale de la Supercoupe Endesa face au Real Madrid a le goût d’une corne brûlée au Barça non pas à cause de ce que cela signifie vraiment, mais à cause de la façon dont cela s’est produit.

Après avoir dépassé un Valencia Basket très diminué en demi-finale, l’équipe du Barça a été championne à l’équateur du troisième quart. quand il a vaincu son éternel rival 63-44 avec un basket très remarquable pour cette période de l’été… mais soit il le croyait, soit la pression le pouvait.

Aucune de ces deux raisons possibles ne serait acceptable pour une équipe qui vient de remporter la Copa del Rey et la Ligue Endesa. Le message doit être clairement constructif maintenant que la lutte pour les trois grands titres n’a pas encore commencé.

“Enervé” par Saras

Oui pendant le jeu, il n’a libéré sa colère qu’avec un « explosion » pour un Alex Abrines renouvelé jusqu’en 2026 qu’il n’arrive toujours pas à retrouver son jeu malgré s’être vidé en défense, à l’issue du choc Sarunas Jasikevicius a laissé plusieurs “perles” contre ses joueurs et globalement.

« Nous avons donné un titre à notre grand rival & rdquor;, « Nous ne sommes pas une équipe ‘killer’ qui tue des matchs & rdquor; ou “nous sommes une équipe qui veut seulement faire ce qu’il faut pour gagner et rentrer à la maison & rdquor; étaient quelques-unes des accusations lancées par le Lituanien.

Brandon Davies a pris ses responsabilités

Saras a raison sur chacun d’entre eux, mais elle devrait également se critiquer pour ce qui s’est passé, en particulier au dernier trimestre. Que Brandon Davies jouer deux triples à des moments clés ne parle pas trop bien de son « ardoise ». Ni l’incapacité d’arrêter Sergio Llull au troisième quart-temps alors qu’il était le seul foyer de points blancs.

Deux sur sept

L’arrivée sur le banc de Jasikevicius en remplacement d’un Pesic qui venait de perdre la Phase Finale Exceptionnelle de la Ligue Endesa signifiait une révolution positive pour un basket du Barça qui a disputé toutes les finales depuis.

Avec Saras, le Barça a disputé la finale de la Ligue Endesa, de la Coupe du Roi et de l’Euroligue, ainsi que dans les deux de Ligue catalane et de Supercoupe. Au total sept, avec deux titres et cinq défaites. Un bilan de réussites finales qui pourrait être amélioré.

Saras veut une équipe avec plus de caractère

Les blaugranas ont dépassé tous leurs rivaux en barrages de la ligue (2-1 à Penya et 2-0 à Lenovo Tenerife et au Real Madrid dans une finale sans couleur) et a marqué à un niveau élevé en Copa del Rey (103-93 à Unicaja, 77-68 à Baskonia et 73-88 à Madrid).

En revanche, la saison dernière, le FC Barcelone a perdu l’Euroligue contre Anadolu (86-81), la Ligue catalane contre MoraBanc Andorre (85-84) et la Supercoupe contre Madrid (72-67) et dans l’actuel, il a déjà cédé le titre catalan contre BAXI Manresa (81-70) et la Super Coupe contre les blancs (83-88).

Direction

L’une des principales critiques de Jasikevicius envers son équipe est le manque de caractère, mais ce n’est pas exact. Une équipe sans caractère n’aurait pas remporté le « double » l’année dernière et n’aurait pas non plus pris un revenu de +19 en finale de la Super Coupe. La réalité est que le Lituanien n’en finit pas de trouver son prolongement sur la piste.

La chose la plus proche d’un leader sur la piste serait Cory Higgins (surtout) et Nick Calathes, mais aucun d’entre eux n’a cette « rage » qui élève, par exemple, Sergio Llull. Pendant plus d’une décennie, cette condition est tombée sur Juan Carlos Navarro et dans le dernier tiers de l’année dernière, Pau Gasol a pris des gallons … mais pour l’instant il n’est pas là.

Mirotique

Autant il essaie et à l’exception de ses deux magnifiques matchs lors de la dernière finale de championnat contre le Real Madrid, Nikola Mirotique Il n’est même pas de loin le nouveau joueur de la NBA qui a marqué les différences et s’est émerveillé lors de sa première campagne à Barcelone jusqu’au confinement.

Depuis, celui de Pogdorica n’est pas revenu pour performer à son vrai niveau. Un enjeu musclé dans la Phase Finale Exceptionnelle, le coronavirus, un grave problème personnel et désormais la baisse de salaire que le club entend réaliser ont mis à mal les performances du joueur le mieux payé du basket européen.

Nikola Mirotic n’arrive pas à se revoir

Le Barça et Mirotic sont condamnés à se comprendre sur ce point économique, mais aujourd’hui le plus important est que Saras ait à nouveau son grand emblème au maximum de ses possibilités.

C’est l’un des défis de une équipe qui ne sait toujours pas si elle aura Pau Gasol. Pour l’instant il n’y a toujours pas de nouvelles à ce sujet malgré le fait que le coach commence à s’impatienter et sur ce point il a tout à fait raison.