18/11/2021 à 23h15 CET

La victoire de mercredi sur le CSKA Moscou (81-73) avec un retour spectaculaire au dernier quart Il devrait servir de tournant pour une équipe qui a montré qu’elle peut égaler n’importe qui en intensité sans perdre ses caractéristiques.

Dans une situation extrême après le triple festival de l’ex-Baskonista Voigtmann au troisième trimestre, Le Barça s’est accroché à sa meilleure défense pour anéantir une équipe moscovite déchaînée par les blessures et les bêtises d’Itoudis.

Une fois de plus, Mirotic a jeté l’équipe dans son dos dans les pires moments sans oublier l’excellent travail d’un Jokubaïtis Il continue de croître et Kuric pointe au deuxième trimestre. En tout cas, la clé de la victoire était cette fois sur les bancs.

‘enfant terrible’

Au premier quart-temps, Saras a protesté avec colère contre une erreur de l’arbitre et est même entré de quelques mètres dans le court. Il a reçu une technique et même une menace de disqualification.

Malgré le terrible pourcentage d’étrangers des Russes en première mi-temps, le Barça n’était pas à l’aise et les combats se déroulaient sur le banc. Jokubaitis et Laprovittola ont pris deux des plus notoires.

Et au moment le plus délicat (51-61), le Lituanien a obtenu de son équipe ce qu’il lui a demandé avec véhémence, une intensité et une attitude à l’épreuve des bombes.

Même en recourant à un postulat qu’a relevé un entraîneur balkanique, celui qui fait appel à 50 fautes et espère que toutes ne sont pas indiquées (loin de là).

Avec une défense pressante qui a même causé une défaite en ne traversant pas le terrain défensif en huit secondes, le Barça a menotté l’équipe ‘armeitsi’ dans un dernier quart-temps, ce qui devrait être le modèle désormais. Avec cette griffe, il n’y aurait pas d’équipe capable de surpasser l’actuelle vice-champion d’Europe.

Okobo, « l’ennemi »

Avec ces bons sentiments et pas le temps de savourer la victoire, le Barça affronte ce soir à 21h00 une visite très compliquée à l’ASVEL Villeurbanne avec le souvenir des 80-68 de l’an dernier avec 17 points de David Lighty et 14 de Norris Cole ( maintenant à Unicaja) et seulement 7 du madridista Guerschon Yabusele.

En effet, compte tenu du fait que le duel de la campagne 2019-20 a été suspendu par le Covid et de la longue absence de gala de l’Euroligue, les Catalans n’ont plus gagné sur cette piste depuis le 7 janvier 2010 (64-90).

Les Gaulois, venus d’affronter Madrid mardi pour s’incliner 74-87, ont le meilleur buteur de l’Euroligue sur les dix matchs disputés.

Il s’agit d’Elie Okobo, un garde français de 24 ans de 1,88 an qui a disputé 108 matchs pour les NBA Suns au cours des deux dernières saisons.. Il a une moyenne de 19,90 points et est le troisième plus valorisé avec +19,60 par match, derrière Mirotic (22,1) et le madrilène Tavares (20,56). Il faudra aussi faire match nul au court le meneur américain Chris Jones (ex Maccabi) et son compatriote Dylan Osetkowski, un attaquant de 2,06 m originaire de Göttingen.