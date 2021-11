Saras : « Nous avions besoin d’une victoire comme celle-ci »

11/12/2021 à 00:10 CET

Dans un match où il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain, le Barça a dépassé Baskonia jeudi (93-67 après avoir gagné 84-43) et Sarunas Jasikevicius était très satisfait pour tout ce qui a été vu hier aux Palau.

« Nous avions besoin d’une victoire comme celle-ci. L’équipe a réagi et en ce moment nous avons de très bons sentiments, de bons sentiments pour continuer dans cette ligne dimanche contre Valence & rdquor;, a expliqué le Lituanien.

Saras a donné des minutes à Sergi Martínez et joueur subsidiaire Michael Caicedo il a « fait ses débuts » en Euroligue avec un coéquipier au dernier quart. « Nous essayons de former les jeunes et c’est très important pour le club de les promouvoir. On a envie de continuer comme ça, mais ce sont eux qui doivent faire le pas en avant», a ajouté l’entraîneur du Barça.

« Nous sommes très bien entrés dans le jeu et Nous leur avons immédiatement envoyé le message qu’ils n’allaient pas avoir la tâche facile. Nous étions très solides et très bons en général, sachant ce que nous pouvions leur laisser faire et ce qu’ils ne faisaient pas », a expliqué l’ancien entraîneur de Zalgiris.

Saras a donné beaucoup de repos à Brandon Davies

| JAVI FERRÁNDIZ

Saras a souligné que son équipe « est sortie avec le bon état d’esprit » et a rappelé ce qui s’est passé lors des récentes défaites sur les courts du Maccabi et de l’AX Armani Olimpia Milano, matchs dans lesquels le Barça « a eu du mal à entrer ».

Sur la récupération de un Cory Higgins renouvelé jusqu’en 2024 qui a raté les deux derniers matchs en raison de douleurs au bas du dos, Jasikevicius a déclaré que l’attaquant faisait « de petits pas » et qu’il allait « un peu mieux », mais n’a pas révélé quand il pourrait réapparaître.

Plus de protagonistes

Nikola Mirotic a terminé un match sensationnel avec une note de +37 en seulement 18 minutes et un seul raté du lancer franc. « Il ne s’agit pas que de moi, c’est une équipe. Je me suis très bien senti, surtout physiquement, et je suis content pour moi, mais surtout pour l’équipe & rdquor ;, expliquait le MVP de l’EuroLeague en octobre (il a reçu le prix avant le match).

« Toute l’équipe a été à un niveau extraordinaire, très impliqué dès le début. On a bien défendu, on a bougé le ballon et on a tout marqué, a ajouté le joueur du ’33’ du Barça.

Un colossal Nikola Mirotic a reçu son MVP d’octobre

| JAVI FERRÁNDIZ

Dans une ligne très similaire, garde-garde Rokas Jokubaitis a souligné la grande performance chorale. « Nous avons très bien joué les 40 minutes, avec une bonne intensité et une bonne défense. Nous avons également pu courir. On s’était beaucoup préparé pour ce match et on avait besoin de gagner comme ça après deux défaites. Maintenant, il faut penser à Valence & rdquor;, a expliqué le Lituanien.

Avec un visage funèbre Dusko Ivanovic a admis que le Barça « va mieux, mais nous avons beaucoup plus à faire. Nous n’avons eu aucune défense et il n’y a eu quasiment plus de match depuis le début & rdquor ;. Le problème, c’est que tout indique que le problème ne vient pas du banc, mais plutôt qu’il est structurel dans un effectif très déséquilibré et en manque d’osiers.