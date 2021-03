Sarbananda Sonawal ou Himanta Biswa Sarma: Qui deviendra ministre en chef si le BJP revient au pouvoir en Assam?

En règle générale, le BJP n’annonce pas (à quelques exceptions près) les principaux candidats ministériels avant les élections, mais cela a rarement été le cas avec les ministres en chef en exercice. (C’EST À DIRE)

Élection de l’Assemblée de l’Assam 2021: La décision du parti Bharatiya Janata de ne pas nommer la ministre en chef sortante Sarbananda Sonowal comme candidate du parti au poste le plus élevé a déclenché une vague de spéculation selon laquelle le parti safran pourrait envisager de récompenser Himanta Biswa Sarma s’il revenait au pouvoir dans l’Assam. En règle générale, le BJP n’annonce pas (à quelques exceptions près) les principaux candidats ministériels avant les élections, mais cela a rarement été le cas avec les ministres en chef en exercice. Pour l’Assam, dont Sonowal est le premier ministre depuis cinq ans, le parti safran n’a pas encore annoncé que ce serait lui qui serait son chef si le parti remportait les urnes. Selon le chef de l’État du BJP, Ranjeet Dass, la décision de savoir qui serait le ministre en chef serait prise par le conseil parlementaire. Cela a généré tout un buzz que Himanta pourrait être le choix du BJP pour l’Assam. Himanta a géré des portefeuilles clés tels que la finance, la santé et les travaux publics sous Sonowal. Il était la deuxième personne la plus puissante du gouvernement dirigé par Tarun Gogoi avant de décider de se débarrasser du grand vieux parti pour rejoindre le BJP. Himanta cherchait à occuper le poste le plus élevé du Congrès, mais les mesures prises par le ministre en chef Tarun Gogoi pour promouvoir son fils Akhil ont conduit à son départ. Ainsi, le parti safran est conscient de ses ambitions et attend le bon moment pour récompenser l’homme, désormais connu sous le nom de «Chanakya du Nord-Est».

Qui sera le ministre en chef de l’Assam?

Sonowal et Sarma affirment que la décision sera prise par le Premier ministre Modi et Amit Shah. Mais Himanta est un peu plus expressif que Sonowal. Interrogé sur une bagarre entre lui et Sarma, Sonowal a récemment déclaré qu’il ne s’agissait que d’une « création médiatique » et que son intérêt était d’avoir un gouvernement BJP en Assam. Il a ajouté qu’il était un membre engagé du parti et qu’il souhaitait que son parti accède au pouvoir. Himanta, d’un autre côté, a suggéré qu’il était prêt pour le rôle. S’adressant au Times of India, Himanta a abordé la question de son ambition et a dit: «même si je suis ambitieux et qu’Amit Bhai dit non, vous ne deviendrez pas (ministre en chef)… alors que puis-je faire.» Il a ensuite déclaré que tout ce que le Premier ministre Narendra Modi et Amit Shah diront arrivera. Il a également déclaré qu’il suivrait tout ce que le Premier ministre Modi et Amit Shah décideront. Cependant, Himanta a ajouté que s’il «pouvait gagner quelque chose en faisant du lobbying dans la poursuite de cette ambition, je le ferais». «Ils (Modi, Shah) ont mon dossier complet. Donc, pour l’Assam, s’ils sentent que Himanta est l’homme qu’il faut, ils me le donneront. S’ils sentent que Sonowal est l’homme juste, ils le lui donneront », a déclaré Himanta au Times of India. Une chose ressort, Himanta parle de son bilan, qui est sans aucun doute impressionnant.

Himanta devant Sonowal dans la course CM?

Depuis qu’Himanta a rejoint le BJP en 2015, le parti a étendu ses empreintes dans toutes les parties de la région. Il a joué un rôle déterminant dans la formation de gouvernements dans des États où le nombre de son parti était inférieur à celui de l’opposition. Au Manipur, par exemple, le parti safran a formé le gouvernement alors qu’il disposait de sept sièges de moins que celui du Congrès. Himanta est l’un des leaders bien connectés du nord-est. Même dans l’élection actuelle, lorsque Shiladitya Dev, un député en exercice, s’est vu refuser un billet par le BJP, il a démissionné du parti et a annoncé sa candidature en tant qu’indépendant. Himanta a contacté l’ancien dirigeant du BJP et l’a convaincu de se retirer, ce qu’il a fait. Himanta est le gestionnaire de crise du BJP dans la région du nord-est et a des loyalistes non seulement dans son propre parti, mais aussi dans d’autres partis d’opposition, y compris le Congrès. Et si le BJP n’atteignait pas la majorité, il serait l’homme à la chasse dans la région.

Où ils en sont sur CAA, Hindutva

Au cours des cinq dernières années, l’Assam a été témoin de deux graves refus de la part du peuple, d’abord sur le NRC fortement bâclé, puis sur la loi d’amendement de la citoyenneté. Sur les deux points, Himanta a été clair et s’est battu pour ce qu’il pensait être juste. Concernant le NRC, il a exigé une revérification des noms dans certains districts frontaliers et a soutenu le Centre sur la CAA. Les gens de l’Assam ne soutiennent pas la CAA, dire une nouvelle citoyenneté à qui que ce soit, quelle que soit sa religion, perturbera la langue et la culture assamaise. Sonowal vient de la ligue des dirigeants nés de l’Union des étudiants de l’All Assam ou AASU, la formation qui a mené une longue bataille contre la migration illégale vers l’Assam. Il doit suivre une ligne très fine tout en parlant de la CAA.

Selon certains témoignages, Sonowal n’est pas très ouvert à accueillir les réfugiés hindous des pays voisins. Cependant, il soutient également le Centre sur la CAA. Dans une interview accordée au Hindustan Times, Sonowal a récemment déclaré que l’opposition à la CAA dans l’État n’était plus une préoccupation. Il a déclaré que les gens avaient été induits en erreur en leur faisant croire que cela priverait des millions de personnes de leurs droits de vote, mais que rien de tout cela ne se produirait. Le Congrès, a-t-il dit, s’est engagé dans un double discours en disant qu’il ne permettra pas sa mise en œuvre de la CAA en Assam. Sonowal représente le soft power au sein du gouvernement alors que la situation est le contraire avec Himanta. Par exemple, Himanta peut dire ouvertement qu’il n’a pas besoin de votes musulmans pour gagner en Assam alors que Sonowal le ferait différemment. Avec Sonowal, le parti safran veut contrôler les votes locaux assamais tandis que Sarma peut l’aider à consolider les hindous contre le Congrès-AIUDF.

