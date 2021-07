Sarbananda Sonowal examine tous les projets du ministère des ports, de la navigation et des voies navigables ; détails ici

Il y a quelques jours, Sonowal a été nommé ministre de l’Union des ports, de la navigation et des voies navigables sous Modi Cabinet 2.0.

Récemment, le statut de tous les projets en cours du ministère des ports, de la navigation et des voies navigables a été examiné par le nouveau ministre de l’Union, Sarbananda Sonowal. Il y a quelques jours, Sonowal a été nommé ministre de l’Union des ports, de la navigation et des voies navigables sous Modi Cabinet 2.0. Sanjeev Ranjan, secrétaire du ministère des Ports, de la navigation et des voies navigables, a informé le ministre de l’Union de l’état des divers projets du MoPSW. Le ministre de l’Union a également interagi avec tous les hauts fonctionnaires du ministère dans sa chambre. Le ministre a déclaré qu’il mettrait tout en œuvre pour s’acquitter de la responsabilité qui lui a été confiée. Il poursuivra également tous les bons travaux du précédent titulaire et déploiera de sérieux efforts avec sa nouvelle équipe dans le but de garantir que toutes les étapes fixées des projets soient atteintes sans aucun retard, a déclaré Sonowal.

Les ministres du Cabinet du Cabinet Modi 2.0 comprennent Narayan Rane, Sarbananda Sonowal (Ports et navigation, ministère AYUSH), Kiren Rijiju (Ministère du droit et de la justice), Dr Virendra Kumar, Ashwini Vaishnav (chemins de fer, communication et électronique et technologie de l’information), Jyotiraditya Scindia (Aviation civile), Ramchandra Prasad Singh (Ministère de l’acier), Mansukh Mandaviya (Produits chimiques et engrais, Ministère de la Santé), Pashu Pati Kumar Paras (Ministre des Industries agro-alimentaires), Dharmendra Pradhan (Ministère de l’Éducation), Hardeep Singh Puri (Pétrole, Logement et développement urbain), Raj Kumar Singh (Énergie et ministère des Énergies nouvelles et renouvelables), Bhupender Yadav, Parshottam Rupala, G Kishen Reddy et Anurag Thakur (Information et diffusion et sports).

Les ministres d’État du Cabinet Modi 2.0 comprennent Pankaj Choudhary, Anupriya Singh Patel, Rajeev Chandrasekhar, Shobha Karandlaje, Satya Pal Singh Baghel, Bhanu Pratap Singh Verma, Darshana Vikram Jardosh, Meenakshi Lekhi, Annpurna Devi, NaBLay Verma Bhatt, , Kaushal Kishore, Ajay Kumar, Chauhan Devusinh, Bhagwanth Khuba, Kapil Moreshwar Patil, Rajkumar Ranjan Singh, Bharati Pravin Pawar, Pratima Bhoumik, Subhas Sarkar, Bhagwat Kishanrao Karad, Bishweswar Tudu, Shantanu Thakur, Dr. Murugan et Nishith Pramanik.

