Sardar Udham avec Vicky Kaushal sortira sur Amazon Prime Video, vérifiez la date de sortie, l’intrigue du film

La star de Vicky Kaushal Sardar Udham et dirigée par le réalisateur de la renommée de Piku Shoojit Sircar devrait sortir sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Le film qui était en préparation depuis plusieurs années sortira enfin sur Amazon Prime Video au mois d’octobre. Sardar Udham est un film basé sur les incidents réels de la vie du combattant révolutionnaire de la liberté Sardar Udham qui venge la mort de ses frères qui ont été brutalement tués lors du massacre de Jallianwala Bagh en 1919 à Amritsar. Le développement de la sortie numérique du film a été rendu public par Kaushal lui-même qui s’est rendu sur Instagram pour annoncer la même chose, a rapporté l’Indian Express.

Kaushal, qui s’est fait connaître instantanément grâce à son film d’action Uri – The Surgical Strike sorti en 2019, jouera le rôle d’un autre héros révolutionnaire profondément patriote Sardar Udham dans le film. Kaushal a écrit que son cœur est rempli d’amour pour faire l’annonce que le film sortira numériquement en octobre.

Vijay Subramaniam, qui est le réalisateur et responsable du contenu d’Amazon Prime Video, a déclaré dans un communiqué que l’histoire héroïque inédite de Sardar Udham sera le sujet du film qui doit être raconté au monde. Décrivant Udham comme l’un des plus grands patriotes de l’histoire du sous-continent indien, Subramaniam a déclaré que l’histoire émouvante est pleine de courage, de courage et d’intrépidité provenant des trésors de l’histoire et de la culture indiennes.

Selon l’Indian Express, Sardar Udham a assassiné Michael O’Dwyer pour venger la mort d’innombrables personnes tuées lors du massacre de Jallianwala Bagh en 1919. Lors du massacre de Jallianwala Bagh, les forces britanniques sous le commandement du général Dyer avaient ouvert le feu sur des manifestants non violents protestant contre l’arrestation de combattants de la liberté. L’un des actes les plus répréhensibles et les plus violents de la domination britannique avait conduit Gandhiji à annuler immédiatement le mouvement contre la loi Rowlatt en 1919.

