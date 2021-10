Sardar Udham : Vicky Kaushal « fait confiance à ses instincts et se rend complètement »

Vicky a ajouté qu' »un bon scénario » était plus important pour lui que le genre. (Instagram/Vicky Kaushal)

La star de Bollywood Vicky Kaushal a dû user de son imagination pour se mettre dans la peau de Sardar Udham Singh, le combattant de la liberté indien pendu pour avoir assassiné Michael O’Dwyer à Londres.

Vicky, qui joue le rôle principal dans Sardar Udham, qui sortira sur Amazon Prime Video le 16 octobre, a déclaré à The Financial Express : « Je pense que le plus grand outil quand il s’agit d’un processus comme celui-ci… il devient votre imagination.

L’acteur a déclaré que le réalisateur, une équipe de 200 à 300 personnes, créait ce monde pour lui afin qu’il puisse entrer dans son costume, se maquiller, devenir le personnage sous sa forme physique, puis plonger dans ce monde. Il a ajouté qu’il ne pouvait qu’imaginer ce qu’il avait dû ressentir et a ensuite essayé de toucher honnêtement ce monde.

Vicky a également admis qu’il ne pensait pas et n’agissait pas. Il fait confiance à son instinct et entre dans cet espace et s’abandonne complètement.

Le film, qui a duré 21 ans, est né de la visite du réalisateur Shoojit Sircar à Jallianwala Bagh. Il s’est appuyé sur des déclarations de survivants du massacre et des documents datant de l’époque où Udham Singh était en prison à Londres pour tisser le récit.

Sircar, qui s’est d’abord fait un nom avec le hit Vicky Donor, a déclaré à The Financial Express : « Il était assez mystérieux. Il n’y avait pas de document particulier en tant que tel. Nous avons rassemblé tous (les) points et essayé de créer une histoire. »

Sircar voulait initialement faire un projet sur Bhagat Singh, un autre martyr révolutionnaire, lorsqu’il était à l’université. Il a dit qu’il voulait faire un projet sur Bhagat Singh puis Udham Singh. Mais finalement, dit-il, il avait fait un film pour les deux.

Le réalisateur a également révélé qu’Irrfan Khan était son premier choix pour le rôle en raison de l’intensité requise par le personnage.

Lorsqu’il a dû refondre le rôle après la mort d’Irrfan en 2020, Sircar a déclaré: « Nous avions besoin de cette qualité… quelqu’un qui pourrait être aussi intense qu’Irrfan. »

Il a ajouté que le rôle de Vicky dans Masaan a joué un rôle énorme dans son obtention du rôle. Sircar a déclaré qu’il avait trouvé une certaine intensité chez Vicky, ajoutant que c’était une énorme responsabilité, même pour l’acteur.

Vicky, cependant, ne pense pas qu’il puisse se mettre à la place d’Irrfan. Il espère que son esprit et ses bénédictions sont toujours là « et avec cet esprit, vous pouvez simplement continuer et faire de votre mieux ».

Interrogé sur son choix de films patriotiques tels que Raazi et Uri: The Surgical Strike, alors que ses contemporains optaient pour la formule éprouvée de la comédie romantique, Vicky a déclaré que chaque acteur contemporain essayait de repousser ses limites et voulait filmer qu’il voulait être surpris avec.

Dans son parcours personnel, a déclaré l’acteur, il avait tendance à s’attacher aux films qui me plaisaient. Il y a des réalisateurs avec qui il veut travailler et quand tout se met en place et qu’il se sent bien dans le cœur, il plonge simplement dedans.

Vicky a ajouté qu' »un bon scénario » était plus important pour lui que le genre.

