Saregama Carvaan Musicbar : conçu pour être aussi beau que ça en a l’air

Saregama Carvaan Musicbar a un design élégant et haut de gamme qui complète vos intérieurs et peut être installé très facilement à la maison.

Les chansons du passé peuvent susciter des émotions puissantes et nous transporter dans le temps. Pour beaucoup d’entre nous, en particulier ceux qui ont grandi dans les années 70 et 80, écouter de la musique fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Tout le mérite revient à Saregama India (anciennement connu sous le nom de The Gramophone Company of India Ltd), qui a ajouté une nouvelle dimension à l’écoute musicale, avec un succès considérable. Saregama Carvaan est un lecteur de musique portable avec une collection préchargée de chansons à feuilles persistantes (dans différentes langues). C’est un appareil facile à utiliser et doté de haut-parleurs stéréo intégrés. Dans le passé, nous avons examiné certains de leurs produits – Carvaan, Carvaan Karaoke, Carvaan Mini, Carvaan Go. Pour les non-initiés, Saregama a créé le lecteur de musique portable Carvaan en 2017, conçu pour ressembler à une radio d’antan.

Couper pour présenter. Le label de musique centenaire a sorti une autre innovation : Saregama Carvaan Musicbar. Plus qu’une simple barre de son, il s’agirait de la première barre de son indienne préchargée avec 500 chansons hindi à feuilles persistantes et une FM intégrée, une fonctionnalité très recherchée par les fans inconditionnels de Carvaan. Offrant un son équilibré cristallin avec un son surround stéréo 120 W via quatre puissants haut-parleurs large bande, il est livré avec un subwoofer filaire pour des basses profondes améliorées; De plus, l’appareil promet d’enrichir votre expérience télévisuelle comme jamais auparavant. Il est disponible dans la couleur Cosmos Black et se vend à Rs 6 990. Croyez-moi, c’est un excellent produit pour garder l’ennui à distance, est facile à utiliser et la FM intégrée vous permet d’écouter la musique diffusée sur diverses stations de radio FM.

Il y a un filet à l'intérieur du trou d'aération du caisson de basses pour empêcher les rats d'y entrer. Un grand soin a été pris pour que le processus de connectivité et d'accès au contenu reste simple et intuitif. La connectivité est facile via HDMI ARC, Coaxial IN, USB, Aux IN et Bluetooth. Il dispose de quatre modes audio—Film, Musique, Actualités et 3D pour améliorer votre expérience de visionnage ou d'écoute. Fondamentalement, avec le mode Film, vous pouvez regarder un film à la maison et profiter de l'escapade cinématographique. Le mode Musique permettra à votre musique préférée de vous ramener à un concert. En mode Vocal, vous pouvez entendre votre présentateur d'actualités fort, clair et net, tandis qu'en mode 3D, vous pouvez profiter de votre sport préféré ou jouer à un jeu avec un son surround riche. De plus, avec la connectivité sans fil Bluetooth V.5, vous pouvez désormais simplement coupler votre téléphone mobile et commencer à écouter votre musique préférée.

Allumé et connecté au téléphone mobile, vous pouvez profiter d’un son surround stéréo et d’un son équilibré cristallin avec une sortie sonore de 120 W. La barre de son 2.1 canaux est livrée avec quatre puissants haut-parleurs de 50 W et un subwoofer filaire de 70 W pour des basses profondes améliorées. Il y a un subwoofer massif de haut-parleur de 6,5 pouces, il a une impédance de 8 ohms. Le niveau des graves et des aigus peut également être ajusté selon les préférences de l’auditeur.

Points clés à retenir : Saregama Carvaan Musicbar est compact, mince et vous évite les tracas et l’encombrement de la connexion de nombreux câbles. Elle est beaucoup plus abordable que la plupart des barres de son haut de gamme, tout en restant puissante et offrant de bonnes performances audio. Il s’agit d’une solution simple et en une étape pour une expérience audio claire, équilibrée et naturelle, tout en offrant des performances de basses étonnamment riches et profondes pour sa taille relativement petite. Les multiples options de connectivité et les propositions à valeur ajoutée telles que les chansons intégrées de l’âge d’or de la musique indienne et de la FM le rendent bien plus pertinent pour tous les membres de la famille. Hautement recommandé.

CARACTÉRISTIQUES

Préchargé avec 500 chansons hindi à feuilles persistantes

Première barre de son avec radio FM intégrée

Barre de son 2.1 canaux avec quatre puissants haut-parleurs de 50 W et un subwoofer filaire de 70 W pour des basses profondes améliorées

Subwoofer massif de haut-parleur de 6,5 pouces, impédance de 8 ohms

Connectivité facile via USB, AUX IN, HDMI ARC, Coaxial IN et Bluetooth V.5 pour une connectivité sans fil

Quatre modes audio pour améliorer l’expérience de visionnage/d’écoute

Prix ​​public estimé : Rs 6 990

