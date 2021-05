Saregama enregistre une augmentation de 151% à Rs 37,18 crore de son bénéfice net

La société a en outre enregistré une augmentation de 20% de ses revenus de licences de musique au cours de l’exercice 21.

Le label de musique Saregama India Ltd a annoncé mercredi une augmentation de 151% du bénéfice net consolidé à Rs 37,18 crore pour le trimestre terminé le 31 mars 2021, aidé par une consommation accrue de médias numériques pendant le séjour à la maison après la pandémie. La société avait affiché un bénéfice net de Rs 14,84 crore au cours de la période correspondante de l’exercice précédent.

Les revenus d’exploitation ont augmenté de 13,6% à Rs 123,45 crore au cours de la période sous revue contre Rs 108,66 crore à la même période il y a un an, a déclaré Saregama dans un dossier réglementaire. Selon l’entreprise, il y a eu une augmentation constante de la monétisation de sa propriété intellectuelle (musique, films, séries télévisées) au cours des 13 derniers trimestres. «La numérisation et le faible coût des données en Inde restent les principaux moteurs de croissance de la consommation de contenu. Ceci est encore alimenté par l’augmentation des smartphones, la popularité croissante des applications OTT et de médias sociaux », a déclaré la société.

La société a en outre enregistré une augmentation de 20% de ses revenus de licences de musique au cours de l’exercice 21. Saregama avait lancé de nombreuses chansons «originales» non cinématographiques en hindi et en langue régionale, telles que B Praak, Mohit Chauhan, Sanam, Kaka, Goldie Sohel et Ramji Gulati. Beaucoup de ces chansons étaient à la mode sur les plates-formes YouTube et OTT. Pendant ce temps, Carvaan Mini Kids a continué à évoluer, la société ayant vendu au total 110 000 unités au quatrième trimestre de l’exercice 21.

Saregama a déclaré que la numérisation à croissance rapide de l’Inde, soutenue par la situation actuelle de Covid, est le principal moteur du changement dans les habitudes de consommation de contenu. «Cette tendance devrait se poursuivre pendant longtemps, et Saregama a aligné sa stratégie de contenu pour surfer sur cette vague numérique.» a ajouté la société.

