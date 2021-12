Sarfaesi surpasse IBC dans le recouvrement des prêts de l’exercice 21: données RBI

Alors que les nouvelles saisines en vertu de la loi sur l’insolvabilité ont été suspendues pendant un an jusqu’en mars 2021, cela n’a eu aucune incidence sur ces chiffres car ils reflètent les recouvrements d’affaires déjà admises par le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT).

Les banques ont réussi à récupérer une plus grande partie de leurs créances douteuses grâce à la loi sur la titrisation et la reconstruction des actifs financiers et l’exécution des sûretés (Sarfaesi), par rapport au Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) au cours de l’exercice 21, selon la Reserve Bank of India (RBI) le dernier rapport de sur les tendances et les progrès du secteur bancaire en Inde.

Par la voie Sarfaesi, les banques ont récupéré 41 % du montant en cause, tandis que l’étendue du recouvrement n’était que de 20,2 % via l’IBC. Les autres modes de recouvrement, Lok Adalats et les tribunaux de recouvrement de créances (DRT), ont encore moins cédé – 4 % et 3,6 % respectivement – ​​au cours de l’exercice 21. Dans l’ensemble, les banques n’ont pu récupérer que 14 % de leurs cotisations via les quatre modes.

Au cours de l’EX20, l’IBC avait été le leader parmi les quatre modes de recouvrement, reversant aux banques 46,3% de leurs cotisations. La loi Sarfaesi était loin derrière, avec 17,4 % du montant en cause ayant été récupéré. Dans l’ensemble, les récupérations étaient meilleures à 22 %.

Dans le rapport, la RBI a déclaré qu’au cours de l’exercice 21, tous les canaux de récupération, notamment Lok Adalats, ont connu une baisse importante du nombre de cas renvoyés pour résolution. « Même si l’ouverture d’une nouvelle procédure d’insolvabilité dans le cadre de l’IBC a été suspendue pendant un an jusqu’en mars 2021 et que la dette liée à Covid-19 a été exclue de la définition du défaut, elle a constitué l’un des principaux modes de recouvrement en termes de montant recouvré », dit le rapport.

L’autorisation d’une fenêtre de résolution de pré-pack pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) devrait atténuer la pression croissante des affaires en instance devant les NCLT, réduire les décotes et améliorer les taux de récupération en baisse, a-t-il ajouté.

Un autre mode important de résolution des actifs pour les banques, en particulier les prêteurs privés, a été la vente d’actifs non productifs (NPA) à des sociétés de reconstruction d’actifs (ARC) en procédant à des décotes. Ces dernières années, cependant, la préférence des banques s’est déplacée vers des voies alternatives, les ventes d’actifs diminuant en proportion des NPA bruts en cours dans les groupes bancaires, a déclaré le rapport de la RBI, ajoutant: « Cela était en partie dû à l’aggravation du coût d’acquisition des ARC. en proportion de la valeur comptable des actifs, reflétant des décotes plus élevées et des valeurs de réalisation inférieures à l’égard de leurs actifs acquis.

