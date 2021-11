Sargeant se prépare pour ses débuts en F2

Au sommaire: Logan Sargeant, pilote de l’académie Williams F1, participera aux épreuves F2 de ce week-end à Djeddah avec HWA Racelab.

Montrez quels pilotes et équipes vous soutenez

Quels pilotes et équipes de F1 supportez-vous cette saison ? Voici comment vous pouvez montrer votre soutien à votre favori sur la grille sur . :

Connectez-vous avec votre compte . (inscrivez-vous ici si vous n’en avez pas)Sélectionnez Modifier mon profil dans le menu en haut à droiteSélectionnez Équipes et pilotes de F1Faites vos sélections puis cliquez sur Enregistrer les modifications

En bref

Sargeant a offert une prise de vue en F2 avec HWA en Arabie saouditeLogan Sargeant passera en F2 pour la première fois et participera aux trois courses du week-end du Grand Prix d’Arabie saoudite.

HWA a annoncé sur Twitter que Sargeant conduira pour eux dans les courses saoudiennes. Le pilote américain roulera à la place de Jake Hughes et rejoint Alessio Deledda au sein de l’équipe.

Sargeant a terminé septième du championnat de Formule 3 cette saison avec une seule victoire. Cela lui a fait manquer de peu le titre F3 en 2020 face à son coéquipier Prema, Oscar Piastri, qui mène le classement F2 avant l’avant-dernier triplé.

Sargeant sera rejoint par Olli Caldwell et Clement Novalak en tant que troisième pilote de F3 à faire ses débuts en F2 sur le nouveau circuit de la corniche de Jeddah.

Prost s’attendait à ce que Ricciardo soit « beaucoup plus rapide » que Norris

L’ancien champion du monde Alain Prost, qui a travaillé avec Daniel Ricciardo pendant deux saisons chez Renault, a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’ancien pilote de l’équipe soit plus rapide que son coéquipier McLaren Lando Norris qu’il ne l’a prouvé en 2021.

« Je suis très proche des pilotes – comme vous pouvez l’imaginer être un ancien pilote de course – et avec Daniel, c’était vraiment une grande connexion », a déclaré Prost.

« C’est toujours difficile dans une carrière de faire un bon choix. Et c’était difficile pour lui. Je suis surpris – je m’attendais à ce qu’il soit beaucoup mieux, beaucoup plus rapide dans la McLaren par rapport à Lando [Norris]. Mais cela signifie également que l’ambiance différente dans l’équipe ou la manière différente de régler la voiture pourraient convenir un peu moins à un pilote qu’à un autre. C’est une autre partie de la vie d’un pilote de course.

Aucune inquiétude concernant le groupe motopropulseur de Bottas après la retraite du Qatar

Après que Valtteri Bottas ait été contraint à l’abandon lors de la dernière course au Qatar à la suite de sa crevaison à mi-course, Mercedes est convaincu que Bottas n’a aucun problème potentiel de moteur avant le Grand Prix d’Arabie saoudite.

Après avoir réparé un tuyau fissuré à l’extérieur du périmètre scellé FIA du groupe motopropulseur, Mercedes est convaincu que le groupe motopropulseur de Bottas n’aura aucun effet néfaste sur les dommages qui ont conduit à son éventuelle retraite à Losail.

L’ancien pilote de F1 Fontana récupère un casque volé il y a 23 ans

L’ancien pilote de Formule 1 Norberto Fontana a retrouvé l’un de ses casques qui lui a été volé l’année après sa brève apparition dans le sport.

Le joueur de 46 ans a effectué quatre départs pour Sauber au cours de la saison 1997 en remplacement de Nicola Larini et Gianni Morbidelli. Un casque qu’il utilisait à l’époque lors d’essais au Mugello et à Estoril lui a été volé l’année suivante.

Fontana a révélé sur les réseaux sociaux qu’il avait récemment récupéré le casque après que Christian Bodrato Mionetto, un autre coureur et ami à lui, l’ait repéré porté par un motard près de Buenos Aires. Mionetto a alerté Fontana de sa découverte, a récupéré le casque et l’a rendu au propriétaire d’origine.

Bird établit un rythme précoce lors de la journée d’ouverture des tests de Formule E

Jaguar et Sam Bird ont donné le ton lors de la première journée des essais de pré-saison de Formule E à Valence alors que le pilote sortant d’Alfa Romeo F1 Antonio Giovinazzi a ouvert sa carrière avec Dragon Penske.

Bird a été le plus rapide avec un peu plus d’un dixième de seconde devant Lucas di Grassi dans le Venturi après la première des trois journées d’essais. Les trois recrues de la série pour la saison 2022 – Oliver Askew, Giovinazzi et Dan Ticktum – figuraient au bas des feuilles de temps à la fin de la journée.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Le paddock de Formule E a rendu hommage à feu Sir Frank Williams avant le début des essais à Valence aujourd’hui avec une minute de silence suivie d’une minute d’applaudissements.#F1 #FE pic.twitter.com/kf7th1pLq3 – . (@racefansdotnet) 29 novembre 2021

« Grâce à sa motivation, j’ai reconnu à quel point il est important de motiver les autres dans des situations similaires pour surmonter leur défi et dépasser toutes les attentes. Merci d’être une source d’inspiration pour l’équipe, Sir Frank Williams. » – Sam Schmidt pic.twitter.com/Jb2K5Z9zDL – Flèche McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) 29 novembre 2021

|@Alo_oficial et @OconEsteban – faisant leur meilleure impression Daft Punk – présentent les trophées Ballon d’Or décernés aux meilleurs joueurs de football du monde choisis par @francefootball.pic.twitter.com/XQ2C9a4M15#F1 – . (@racefansdotnet) 29 novembre 2021

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Joyeux anniversaire!

Joyeux anniversaire à Anirudh, Daniel et Mark Stevenson !

En ce jour dans le sport automobile

Né aujourd’hui en 1966 : Mika Salo

Novembre sur .

Une sélection des meilleures lectures de . du mois dernier que vous avez peut-être manquées :

Bulletin

Obtenez le meilleur de notre couverture du sport automobile après chaque course de F1 dans votre boîte de réception – inscrivez-vous à la newsletter gratuite par e-mail de . :

Partagez cet article . avec votre réseau :