Sarita Sosa, fille de José José, va-t-elle divorcer de son mari ?

Sarita Sosa, serait confrontée à une situation compliquée pour laquelle selon les rumeurs, « Le divorce« Ce serait la sortie de ses problèmes de couple, le « chômage » de son mari, et sa belle-mère vivant avec eux, seraient les deux raisons de leur séparation.

La « fille de José José« , Sarita Sosa, semble mariée de par son mariage et la situation économique difficile qu’elle traverse avec son mari, Yimmy ortiz.

La plus jeune fille de « Prince de la chanson« Elle ne passerait pas un très bon moment puisqu’on dit que son mariage a été rejoint par deux problèmes majeurs dus au manque de travail pour son mari et à l’arrivée de sa belle-mère pour vivre avec eux.

Apparemment, certains rapports fournis par un ami proche de la famille, Sarita Sosa elle a couru 12 fois chez son mari, et c’est qu’ils assurent aussi, le « chanteur« , maltraite son mari, a déclaré une publication de TvyNovelas.

De plus, la belle-mère de Sarita, Mme Amalia Gamarro, surprotége son fils du traitement que lui infligent les « fille de Sara Salazar« .

Apparemment, depuis la naissance de leur première fille, Belén, le « soeur de José Joel et Marysol Sosa« Il a chassé Yimmi de la maison plus d’une douzaine de fois et comme cela est arrivé à plusieurs couples, le confinement dû à la pandémie a rendu les choses plus difficiles.

De même, la relation avec son beau-frère, Didier, est également devenue difficile, notamment pour la famille du mari puisqu’après des rumeurs d’une prétendue relation entre la jeune femme, Sara Sosa Salazar, 26 ans, et le frère de son mari, il a fallu loin sa protection.

Les rumeurs ont également fait des ravages sur le mariage car Yimmi aurait cru certaines des rumeurs circulant dans les différents médias.

Finalement, les choses semblaient s’être arrangées à Noël dernier, cela après ils assurent, cela conditionnerait Sarita Sosa à accepter l’arrivée de sa belle-mère à la maison.

Au milieu de cela, Yimmi a également dû remplir sa part du marché en effectuant certaines tâches ménagères imposées par la jeune femme, qui l’aurait apparemment mandatée pour peindre, nettoyer la maison, réparer le jardin et changer les installations électriques, ce qu’elles souligner, « Yimmi » joue à contrecœur.

L’informateur présumé a mentionné que certaines personnes l’avaient qualifié de « paresseux », bien qu’ils admettent également que traiter avec Sarita est épuisant, qu’elle passe toute la journée à lui donner des ordres et le dirige quand elle le veut, disent-ils.

Sarita Sosa, qui a assuré dans des interviews passées, qu' »elle aurait pardonné à ses frères aînés », ont-ils commenté dans « Sale el Sol », a eu d’autres discussions fortes avec le jeune homme d’origine guatémaltèque, puisqu’en plus du fait qu’elle supporte tous les frais, il s’est acheté une moto qu’il a refusé de rendre malgré la demande de Sarita.

Il faut dire que celui-ci, qui s’identifie comme un musicienL’acteur et militant végétalien possède une voiture de sport, cadeau de sa femme, qu’il n’a pas pu vendre, tandis que Sarita possède une petite voiture de modèle récent.

Jusqu’à aujourd’hui, le couple vit toujours dans la même maison, Yimmi retournerait à Sarita après avoir été forcée par le fait que Doña Amalia s’occupe de la nourriture et du nettoyage de la maison.

Cependant, à Noël prochain, les choses pourraient devenir encore plus tendues après que la fille du « Prince de la chanson » décide qu’elle ne veut pas que la famille de Yimmi la ramène chez elle comme point de rendez-vous pour ces festivités.