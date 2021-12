Sarita Sosa menacée par son mari ? Lancer un avertissement fort

Sarita Sosa, fille de José José, en pleine crise conjugale | Instagram

Sarita Sosa, fille de José José, mariée Yimmi ortiz Lorsqu’elle était encore adolescente, elle semble maintenant payer la facture de ses décisions.

La « fille de José José« , Sarita Sosa, et son mari, Yimmy Ortiz traversent l’une des crises les plus fortes et une publication bien connue explique certains des problèmes forts que connaît la jeune chanteuse.

Il y a quelques semaines, un magazine bien connu soulignait les fortes crises que l’on suppose exister dans le mariage, la fille cadette de José José, qui, semble-t-il, pourrait se terminer à tout moment.

Au milieu de la crise apparente, il est récemment apparu que la fille de Sara Salazar était censée être « am3n @ za @ da » pour son mari et qu’elle la » trahirait même « , disent-ils.

Sarita Sosa, fille de José José, en pleine crise conjugale. Photo : Capture Instagram

Selon les dernières nouvelles qui ont circulé dans le célèbre magazine Yimmy Ortiz, il a appris que sa femme, la fille de « Prince de la chanson”, cherche un moyen de vendre la maison de son père à Miami.

La nouvelle tomberait comme « b0mba » pour le chanteur présumé, qui, selon eux, a lancé un avertissement à la « soeur de José Joel et Marysol Sosa », et mère de leur fille.

Yimmy l’a « menacée » que si elle ne cédait pas à ses demandes, elle chercherait José Joel et Marysol et les rejoindrait pour témoigner contre elle, mentionnerait la publication.

Le père de la fille unique de Sarita sait qu’ils sont les plus intéressés à savoir ce qui s’est passé, à tel point qu’en décembre 2019, ils ont déposé une plainte contre Sarita pour clarifier les conditions dans lesquelles son père a perdu la vie.

Il faut dire qu' »à ce moment-là, elle refusait de se faire autopsier », a commenté un ami du couple.

Rappelons que l’interprète de « Almohada » est partie le 28 septembre 2019 à l’âge de 71 ans, dans un hôpital de Homestead, en Floride, à Miami.

La nouvelle a choqué les habitants et les étrangers, malgré le fait que, bien que certaines de ses souffrances soient connues, il n’y avait pas beaucoup de nouvelles de la personne célèbre avant son départ.

Celui-ci, après ses aînés, assura que sa demi-sœur le ferait cacher, comme on le présumait, « afin de conserver l’héritage de José José ».

Comme on le sait, Sarita Sosa a été la cible de diverses accusations et de vives critiques après avoir empêché les premiers enfants de José José d’accompagner le corps de l’artiste.

Aussi, pour avoir accepté des interviews quelques minutes après la diffusion de la malheureuse nouvelle du fameux adieu, ajouté au fait qu’il n’a pas permis à la dépouille de l’interprète bien-aimée de voyager complètement au Mexique pour les hommages prévus, ceci puisque seulement la moitié des cendres, apparemment.