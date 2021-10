Sarptak Moscou obtient les trois points après avoir battu Naples 2-3

30/09/2021 à 23:32 CEST

Les Sarptak joué et gagné 2-3 en tant que visiteur le match de jeudi dernier au Stade Diego Armando Maradona. Les Naples est venu avec l’intention d’augmenter son score après un nul 2-2 lors du dernier match joué contre le La ville de Leicester. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sarptak Moscou perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Legia Varsovie. Avec ce bon résultat, l’ensemble de Moscou est deuxième, tandis que le Naples Il est troisième à la fin du match.

La première moitié du match a commencé de manière positive pour lui Naples, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Eljif elmas quelques minutes seulement après le coup de sifflet initial, à la minute 1, clôturant ainsi la première mi-temps sur le score de 1-0.

La deuxième période a commencé d’une excellente façon pour les Sarptak Moscou, qui a obtenu l’égalité avec un but de Quincy Promes à 55 min. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse grâce à un but de Mihail Ignatov à la 80e minute, permettant le 1-2. Après un nouveau coup, l’équipe de Moscou a augmenté le score à la 90e minute grâce à un double but de Quincy Promes. L’équipe locale a réduit les différences au moyen d’un Victor Osimhen au bord de la fin, dans le 90, concluant la confrontation avec un résultat de 2-3 à la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, le Naples de Luciano Spalletti soulagé Kevin Malcuit, Victor Osimhen, André Zambo Anguissa, Hirving lozano et Adam Ounas pour Lorenzo Insigne, Andréa Petagna, Piotr Zielinski, Matteo Politano et Eljif elmas, tandis que le technicien du Sarptak, Rui Vitoria, a ordonné l’entrée de Alexandre Sobolev, Mihail Ignatov et Alexandre Lomovitskiy fournir Ezequiel Ponce, Rouslan Litvinov et Zelimkhan Bakaev.

L’arbitre a sorti onze cartons jaunes et deux cartons rouges lors du duel. Du Naples jaune sanctionné Giovanni di Lorenzo, Kalidou koulibaly, Fabien Ruiz et Constantinos Manolas, tandis que de la part du Sarptak admonesté Ezequiel Ponce, Rouslan Litvinov, Alexandre Sobolev, Maximiliano Caufriez, Ayrton Ayrton Dantas De Medeiros, Alexandre maksimenko et Ongle Umyarov. Les joueurs avertis avec un carton rouge ont été Mario Rui par les habitants et Maximiliano Caufriez (2 jaunes) pour les visiteurs.

Avec ce résultat, le Naples est laissé avec un point, au lieu de ne pas continuer dans la compétition et le Sarptak avec trois points, au lieu d’accéder à la phase suivante du tournoi.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur fief. L’équipe napolitaine affrontera le Legia Varsovie et, pour sa part, le Sarptak Moscou le fera contre lui La ville de Leicester.

Fiche techniqueNaples:Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Kalidou Koulibaly, Constantinos Manolas, Mario Rui, Eljif Elmas (Adam Ounas, min. 82), Fabián Ruiz, Piotr Zielinski (Andre Zambo Anguissa, min. 46), Andrea Petagna (Victor Osimhen, min. 46), Lorenzo Insigne (Kevin Malcuit, min.41) et Matteo Politano (Hirving Lozano, min.74)Sarptak Moscou :Alexander Maksimenko, Georgi Djikia, Maximiliano Caufriez, Samuel Gigot, Víctor Moses, Ruslan Litvinov (Mihail Ignatov, min. 73), Nail Umyarov, Zelimkhan Bakaev (Alexander Lomovitskiy, min. 89), Ayrton Ayrton Dantas De Medeiros, Aleksandr Ponce Sobolev, min.45) et Quincy PromesStade:Stade Diego Armando MaradonaButs:Eljif Elmas (1-0, min. 1), Quincy Promes (1-1, min. 55), Mihail Ignatov (1-2, min. 80), Quincy Promes (1-3, min. 90) et Víctor Osimhen (2-3, minimum 90)