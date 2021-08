Sasaki passe de “embrasser le sol” à la première place

08/07/2021 à 10:22 CEST

.

les Japonais Ayumu Sasaki (KTM) est passé du “baiser au sol” dans les premières minutes de la troisième séance d’essais libres du Grand Prix Moto3 de Styrie sur le circuit Red Bull de Spielberg à première place, devant l’espagnol Jaume Masia (KTM) et du tchèque philippe salac (KTM). Le leader mondial, l’espagnol Pedro Acosta (KTM), a terminé cinquième et donc avec un passage garanti au deuxième classement.

Les entraînements des Japonais n’ont pas trop bien commencé Ayumu Sasaki (KTM), qui est c’est tombé à son tour quatre dès le début de l’entraînement et avec cela il conditionne ses performances ultérieures, devant attendre dans son atelier que les mécaniciens réparent les nombreux dommages subis par la moto.

Sasaki a perdu de nombreuses positions – seizième – et lorsqu’il est revenu sur la piste, il n’y en avait presque plus cinq minutes formation, dont il a su parfaitement profiter pour se hisser à la troisième place avec un temps de 1 : 36,975, qui a encore pu s’améliorer pour se hisser en tête avec un meilleur temps de 1 : 35 933, déjà très proche du record absolu de la catégorie, détenu depuis 2019 par l’Italien Tony Arbolino (Honda) avec 1 : 35.778.

Andrea Migno (Honda), avec 1:36,428, a été le premier leader du combiné de la deuxième journée, battant le Sud-Africain Darryn Binder (Honda) dix minutes après la troisième et dernière séance libre, tandis que le leader mondial, l’Espagnol Pedro Acosta , a perdu deux positions et a terminé quatorzième. La situation d’Acosta a été de courte durée, car lors de sa deuxième sortie en piste, il a abaissé son record personnel pour se classer huitième, à peine une demi-seconde derrière le record de Migno et quelques tours plus tard, il était déjà deuxième (1:36.625).

Après Pedro Acosta, son principal rival au classement provisoire de la Coupe du monde, l’aussi espagnol Sergio García Dols (Gasgas) a dépassé le leader de 41 millièmes de seconde, arrêtant son meilleur temps en 1: 36.584, mais il a également peu résisté dans cette position car au tour suivant, l’homme KTM a repris la place en roulant en 1: 36.555, mais après son Estela a également amélioré leurs records pour être battus par les Italiens Niccolo Antonelli (KTM) et Andrea Migno.

La stratégie a payé parce que Pedro Acosta il a pris la tête avec six minutes d’entraînement encore devant et chevauchant le solitaire, arrêtant le chrono à 1: 36.224, quatre millièmes de seconde en dessous du record de la pole position détenu par l’Espagnol Joan Mir (Honda) depuis 2016.

Le leader mondial s’est encore amélioré, 1: 36.149, qui a peu à peu vu à quel point de nombreux rivaux étaient “accrochés” dans son sillage, ce qui a conduit à une nouvelle amélioration des temps, maintenant avec Jaume Masiá (KTM) comme référence et comme premier franchir la barrière des minutes et 36 secondes lors du tir en 1: 35.968. À la fin, Ayumu Sasaki il s’est hissé en première position, devant Jaume Masiá, Filip Salac, Jeremy Alcoba, Pedro Acosta et Izan Guevara.