Sasha Banks de la WWE apparaît à la première de « Spider-Man: No Way Home » et les médias sociaux sonnent

L’un des films les plus attendus de l’année, Spider-Man: No Way Home, a été présenté en première à Los Angeles lundi soir, et toutes les stars étaient présentes, y compris la superstar de la WWE Sasha Banks. Pour les fans de Banks qui suivent de près sa carrière, ils savent qu’elle n’est pas étrangère à la scène hollywoodienne puisqu’elle est apparue dans la série Disney + The Mandalorian en tant que Koska Reeves. L’apparition de Banks a amené les fans à parler de son appartenance à l’univers cinématographique Marvel.

Spider-Man: No Way Home est le troisième volet de la franchise Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel. Il y a eu une tonne de spéculations sur qui apparaîtra dans le film, en particulier Tobey Maguire et Andrew Garfield qui ont joué le rôle de Spider-Man dans les films précédents.

« Honnêtement, je me sens un peu engourdi », a déclaré Tom Holland, qui joue maintenant à Spider-Man, à Entertainment Tonight. « Cela a été l’expérience la plus incroyable. Tout ce voyage depuis le jour où j’ai été choisi. Mon agent est ici et nous parlions juste du moment où j’ai reçu mon premier rappel, et nous avons pensé: » Oh, wow, peut-être que je pourrais réellement obtenir ce film.’ Et ici, nous faisons la promotion de Spider-Man 3. Je suis époustouflé. De le partager avec mes amis et ma famille. Honnêtement, cela signifie le monde. » Voici un aperçu des fans agissant pour Banks lors de la première de Spider-Man: No Way Home.

Elle est ici

#SashaBanks est présent à la première de #SpiderManNoWayHome ! ? ? pic.twitter.com/YQFyKkivLA – Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) 14 décembre 2021

Une personne a répondu : « J’ai vu ce tweet et j’ai littéralement subi un choc anaphylactique. » Les chances sont que ce fan n’était pas le seul à avoir cette réaction.

Tout est réglé

#SPIDERMANNOWAYHOME pic.twitter.com/Bp4QL5LPXt – Mercedes Varnado (@SashaBanksWWE) 14 décembre 2021

Une personne a dit : « Ppl disant ‘qui ?’ Même si le tweet dit littéralement que Sasha Banks sur le compte Twitter de No Way Home prouve qu’ils sont probablement jaloux, ils sont également rationnés, ce qui signifie qu’ils devraient savoir qui vous êtes. Ils regardent Disney mais pas le Mandalorien ? »

Plus de looks

? pic.twitter.com/9E4mYlljak – Mercedes Varnado (@SashaBanksWWE) 14 décembre 2021

Un utilisateur des réseaux sociaux a déclaré: « Tu es magnifique dans cette robe rouge Sasha. Je suis heureux que tu te sois amusé sur le tapis rouge du [SpiderMan NoWay Home] première. Je t’aime et je suis fier de toi. »

Grande étoile

Sasha Banks est PLUS GRANDE que la lutte. ?? #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/CqixwnXu77 — Justin // COMPTE FAN ??? SASHA MAIN ÉVÉNÉ WM ! (@SashasTopGuy) 14 décembre 2021

Un autre fan a écrit: « Sasha Banks est une si belle reine incroyable. Une de mes lutteuses préférées. »

Visage de la WWE

Sasha Banks est la plus grande star de l’industrie ?

C’est littéralement indéniable à ce stade ! pic.twitter.com/i71BFlDt4V — Alan #SASHA2K22 (@BigMatchSasha) 14 décembre 2021

Une personne a dit : « Tu es une telle STAR ! Tellement fière de tout ce que tu as déjà fait et j’ai hâte de voir le futur. Sur la base de l’évolution des choses, l’avenir est très prometteur pour les banques.

Cote à cote

? | Plus de photos de l’apparition de Sasha Banks à la première de #SpiderManNowWayHome pic.twitter.com/WhMfE4yVRV – Siège de Sasha Banks (@BankzHQ) 14 décembre 2021

Un fan demande : « Qui joue dans Marvel ???? Nous avons besoin que cela se produise !!! » Ce serait énorme pour Banks si elle décroche un rôle dans le MCU.

Grand message

Sasha Banks .. Comme si nous savions tous qu’elle était une star mais sa présence de star augmente chaque jour ? Comme si cette femme était née pour être une star et je suis si heureuse que cela se passe de manière organique et que plus d’yeux en dehors de la bulle de la lutte aient la chance de savoir qui elle est ?? Tellement fier pic.twitter.com/mmQIq8hpJI — ? Rob ? (@x_rob_) 14 décembre 2021

Et ce fan a écrit : « Je n’oublierai jamais votre apparence ce soir. La dame en rouge, la dame en rouge. »

