Sasha Banks de la WWE révèle si elle apparaîtra dans la saison 3 de « The Mandalorian »

Sasha Banks a développé sa marque l’année dernière, apparaissant dans deux épisodes de la série Disney+ Star Wars : The Mandalorian. Elle a reçu beaucoup d’éloges pour son travail dans la deuxième série, mais sera-t-elle dans la saison 3 ? La superstar de la WWE a récemment parlé à Bleacher Report de son avenir sur The Mandalorian et a annoncé qu’elle ne reviendrait pas pour la nouvelle saison.

« Tout d’abord, merci d’avoir essayé de le faire sortir, mais je ne suis pas sur la prochaine saison », a-t-elle déclaré. « Mais c’était incroyable d’être sur The Mandalorian sur Star Wars. Pour être sur une franchise si énorme et si aimée, il suffit de regarder la réception des fans en dehors de l’univers de la WWE. C’était le meilleur sentiment de tous les temps. La projection de ce spectacle était écrasante. J’avais l’impression d’être dans une galaxie si loin, très loin. J’avais l’impression d’être sur une autre planète.

« C’était quelque chose que j’emporterais toujours avec moi et j’ai pris tellement de ce que j’ai appris en jouant avec eux et en étant avec tant de grandes stars à la WWE. Cela a aussi vraiment aidé ma confiance en moi quand je suis revenu de The Mandalorian deux ans C’était une telle courbe d’apprentissage et quelque chose auquel je ne m’attendais pas, mais maintenant je suis dans ce tout nouveau monde hollywoodien et ça se passe incroyablement bien. Je suis tellement excité pour les fans, et j’ai hâte que mes fans pour voir la suite. »

Banks a joué Koska Reeves, un guerrier mandalorien qui apparaît dans le chapitre 11 et la finale de la saison 2. Banks est créditée de son vrai nom, Mercedes Varnado. Dans la finale, Banks apparaît avec Luke Skywalker, ce qui a été une surprise pour tout le monde. « J’étais aussi dans la scène, donc je devais en savoir un peu, j’ai lu le script », a déclaré Banks. « Mais c’était tellement cool de le regarder aussi parce que chaque fois que The Mandalorian passait, c’était toujours un vendredi, donc c’était juste avant que j’aille travailler à SmackDown.

Actuellement, Banks participe à la WWE sur la liste de SmackDown. Jeudi, elle affrontera Becky Lynch et Bianca Belair dans un match à triple menace pour le championnat féminin de SmackDown au WWE Crown Jewel jeudi à 12 h HE sur Peacock.