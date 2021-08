Sasha Banks décime Bianca Belair 10z viral

Banks fait une déclaration aux frais de Belair (Photo: WWE)

La WWE a intensifié la chaleur SummerSlam sur SmackDown cette semaine alors que Sasha Banks se tenait debout au-dessus de Bianca Belair.

Le Legit Boss et l’EST de la WWE se sont rencontrés lors d’une signature de contrat pour clôturer l’émission de vendredi soir et ce fut tout aussi mouvementé que les fans de catch attendaient de ces segments.

Sonya Deville supervisait les débats, la championne féminine et son challenger faisant des allers-retours dans une guerre des mots à seulement 8 jours de leur épreuve de force pour le titre à Las Vegas.

Banks a en fait appelé Belair pour avoir utilisé ses cheveux comme une arme en avril à WrestleMania 37, et a ensuite insisté sur le fait qu’elle avait besoin de témoins pour la signature.

Bien que Deville soit déjà sur le ring dans ce but précis, Carmella et Zelina Vega se sont dirigées vers le ring et une fois le match pour le titre officiel, Bianca a essayé de surmonter le jeu des nombres alors qu’une bagarre éclatait.

Finalement, le jeu des nombres est devenu trop difficile car les trois femmes ont pris le contrôle et Sasha a pu marquer un point aux dépens de la championne.

Après avoir pris le risque d’un coup bas, elle a finalement verrouillé le relevé bancaire en utilisant les propres cheveux de Bianca contre elle pour garder la prise bien serrée sur la table.

Elle a posé avec le titre pour clore le spectacle, ajoutant une vraie chaleur à leur match revanche très attendu de WrestleMania le week-end prochain.

Le baron Corbin vole la mallette Money In The Bank, Roman Reigns rôtit John Cena et Shinsuke Nakamura remporte le championnat intercontinental

La WWE a beaucoup jeté à SmackDown cette semaine, et presque tout a frappé – en particulier avec le segment d’ouverture qui a vu John Cena et Roman Reigns échanger des coups verbaux comme les meilleurs d’entre eux.

La star d’Hollywood a qualifié son rival d’une tête en D, d’un sac en D et d’une déception, écrasant le chef tribal jusqu’à ce qu’il se rende sur le ring.

Cena a insisté sur le fait que Roman était toujours soutenu par la WWE malgré échec après échec, avant que Reigns ne signale que l’ancien champion du monde était de retour en train de faire le même acte.

Le décor est planté pour SummerSlam (Photo: WWE)

Il a même brutalement fait référence à son ex Nikki Bella, insistant sur le fait qu’elle n’était pas aussi satisfaite que Cena avec deux décennies de “poste missionnaire”.

Cena n’avait pas fini cependant, affirmant que Roman avait presque ruiné Seth Rollins et chassé Dean Ambrose, avant de laisser entendre qu’il pourrait même faire un CM Punk en partant avec le titre universel et en faisant un bisou en sortant.

Le match d’ouverture de la soirée a vu Shinsuke Nakamura battre Apollo Crews pour le titre intercontinental dans un bon match, aussi déçu que de voir l’ancien champion décrocher l’or avec un petit gémissement.

Les Street Profits ont eu une certaine revanche sur Alpha Academy dans un match décent mais beaucoup trop bref qui a vu Angelo Dawkins épingler Chad Gable, offrant au moins une certaine protection à Otis.

Ailleurs, Seth Rollins a fait savoir aux fans de Tulsa qu’Edge n’était pas dans l’arène, et à la place, il a partagé un package vidéo mettant en évidence les réalisations de la superstar Rated R.

Cependant, pour chacun, il y avait des images de l’architecte faisant de même alors qu’il réitérait son affirmation selon laquelle il était meilleur que son rival.

Il a fait référence à leur quasi-moment de 2014 lorsqu’il n’a pas donné un coup de pied sur la mallette Money In The Bank, et a promis de ne pas hésiter cette fois car il mettrait fin à la carrière d’Edge à SummerSlam.

De retour dans les rangs de l’équipe, Dolph Ziggler et Robert Roode ont affronté les Mysterios un peu plus d’une semaine avant que ces derniers ne tirent sur les Usos à SummerSlam.

Le match était amusant, avec l’expérience de Rey aidant son fils à gagner après que Jimmy et Jey aient essayé de le distraire.

Cependant, cela a également semé les graines d’une rivalité entre les deux lorsque Dominik finit par craquer – même si Rey insistait sur le fait que cela n’allait pas se produire.

Enfin, le baron Corbin a demandé à tout le monde dans l’arène au moins 1 000 $ pour l’aider à se remettre sur pied, mais Kevin Owens est sorti et l’a défié pour un match.

La stipulation était qu’il donnerait lui-même 1 000 $ à la star malchanceuse s’il pouvait gagner, mais une victoire pour KO signifie que Corbin doit arrêter de mendier.

Le match était très amusant (Corbin continue d’être criminellement sous-estimé par certains fans), Owens obtenant un cumul pour la victoire, puis enchaînant ce moment avec un Stunner.

Dans les coulisses, Corbin a volé la mallette Money In The Bank de Big E et s’est enfui de l’arène, mettant en place un scénario qui pourrait faire des merveilles pour les deux hommes.

* WWE SmackDown est diffusé le vendredi soir à 1h du matin sur BT Sport 1.

Résultats et notes de WWE SmackDown

Titre IC: Shinsuke Nakamura a effectué le tombé sur Apollo Crews (c) (B) Street Profits bat Alpha Academy (B-) Les Mysterios ont vaincu les Dirty Dawgs (C+) Kevin Owens a effectué le tombé sur le baron Corbin (B+)

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l'équipe d'animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



