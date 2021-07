Sasha Banks revient au WWE Performance Center

in

La WWE est sur le point de retourner en tournée avec des fans présents pour leurs spectacles et ils font les préparatifs appropriés.

En tant que tel, Sasha Banks est revenu dans un ring de la WWE.

Sasha Banks a eu un tueur 2020

La Boss n’a pas été vue depuis son classique instantané avec Bianca Belair à WrestleMania 37 où elle a abandonné le championnat féminin de SmackDown.

Selon Fightful Select, plusieurs lutteurs de la liste principale sont mandatés pour être au Performance Center de la WWE à Orlando pour s’entraîner cette semaine alors que la société se prépare à retourner en tournée le mois prochain.

Banks aurait été au PC mercredi. Vince McMahon se dirige également vers le PC aujourd’hui alors qu’il cherche à faire du repérage dans le but de “reconstituer la liste principale”, par Fightful.

Le joueur de 29 ans a déjà rassemblé une œuvre légendaire, Belair étant simplement le dernier classique de tous les temps sur son CV.

Sasha Banks et Bianca Belair sont entrées dans l’histoire à WrestleMania

Belair se querelle avec Bayley, ami et ennemi de longue date de Banks, depuis WrestleMania, mais de nombreux fans ont émis l’hypothèse que cela pourrait conduire Banks à revenir et à affronter Belair lors d’un match revanche à SummerSlam.

SummerSlam se déroulera au Allegiant Stadium de Las Vegas le 21 août devant un public bien rempli.

Le retour de la WWE en tournée commence le 16 juillet avec un enregistrement de SmackDown à Houston, au Texas, suivi deux jours plus tard du premier pay-per-view avec une audience complète depuis Elimination Chamber en 2019, Money in the Bank.

Vince McMahon est vraiment impliqué avec le retour de la WWE en tournée

Dans le rapport de Fightful, ils ont également déclaré que les lutteurs qui ont demandé un congé n’étaient pas exemptés d’être au Performance Center pour s’entraîner cette semaine.

La WWE cherche clairement à aller plus loin avec son retour sur la route et les fans espèrent que des noms comme Becky Lynch, Brock Lesnar et John Cena reviendront dans l’entreprise en conséquence.