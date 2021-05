Sasha Johnson: La police traque «quatre hommes en vêtements sombres» qui ont ouvert le feu sur un activiste du BLM | UK | Nouvelles

Sasha Johnson: une militante du BLM hospitalisée lors d’une fusillade à Londres

La mère de trois enfants de 27 ans a reçu une balle dans la tête aux premières heures de dimanche matin à une adresse à Peckham, dans le sud de Londres. Elle est actuellement dans un état critique dans un hôpital de Londres après avoir subi une intervention chirurgicale.

Dans une déclaration publiée par la police métropolitaine plus tôt dans la journée, le commandant Alison Heydari a déclaré: «D’après nos enquêtes jusqu’à présent, nous avons établi que Sasha avait assisté à une fête dans une maison de Consort Road à Peckham tôt dimanche matin.

«Vers 3 heures du matin, un groupe de quatre hommes noirs vêtus de vêtements de couleur sombre est entré dans le jardin de la propriété et a déchargé une arme à feu.

“Ils avaient quitté les lieux avant l’arrivée des officiers.”

Mme Heydari a déclaré que la police était au courant des relations BLM de Mme Johnson et a souligné qu’elle était consciente de l’inquiétude qui en résultait pour certaines communautés.

Sasha Johnson, la militante de Black Lives Matter, est dans un état critique après avoir été abattue (Image: PA)

Je tiens à souligner qu’à l’heure actuelle, rien ne permet de penser que Sasha a été victime d’une attaque ciblée Commandant Alison Heydari

Cependant, elle a ajouté: «Je tiens à souligner qu’à l’heure actuelle, rien ne permet de penser que Sasha a été victime d’une attaque ciblée.

«Nous n’avons pas non plus connaissance de rapports faisant état de menaces faites contre elle avant cet incident.

Elle a poursuivi: «C’était un incident choquant qui a laissé une jeune femme très gravement blessée.

“Nos pensées vont à la famille de Sasha Johnson qui est soutenue par des officiers spécialement formés.”

LIRE LA SUITE: Le Brexit n’était que le début! Plus de pays quitteront l’UE, selon le Brexiteer

Sasha Johnson prend la parole lors d’un rassemblement Black Lives Matter à Londres plus tôt cette année (Image: GETTY)

«Une équipe dédiée de détectives travaille sans relâche pour identifier la ou les personnes responsables de la fusillade.

«Ils font de bons progrès mais ils ont besoin de l’aide du public.

«Je veux profiter de cette occasion pour vous assurer que nous faisons tout notre possible pour identifier les responsables et les traduire en justice.

“Lutter contre les crimes violents dans les rues de Londres est une priorité absolue pour le Met, et les habitants de Londres ont un rôle essentiel à jouer à cet égard.”

NE MANQUEZ PAS

Des députés tentent de protéger les monuments de personnages historiques controversés [LATEST]

L’esclavage existait et il faut l’admettre, dit FREDERICK FORSYTH [UPDATE]

Statue de Cecil Rhodes DÉCAPITÉE: un mémorial démoli par des manifestants [INSIGHT]

La police à l’extérieur de l’adresse où Mme Johnson a été abattue (Image: GETTY)

Les témoins sont priés de contacter immédiatement la police en appelant le 101.

Alternativement, ils peuvent signaler des informations de manière anonyme à Crimestoppers en ligne en appelant le 0800 555 111.

Mme Johnson est une figure connue du mouvement Black Lives Matter et est décrite comme “une voix forte et puissante pour notre peuple et notre communauté” par le parti Taking The Initiative, dont elle est membre.

Elle travaille dans le militantisme et le soutien communautaire et a obtenu une première en assistance sociale à l’Université d’Oxford.

Tweet de Diane Abbott (Image: Twitter)

L’ami de Mme Johnson, Imarn Ayton, a déclaré hier à BBC News que la jeune mère avait subi une intervention chirurgicale avec succès et que ses parents étaient avec elle à l’hôpital.

Interrogée sur les circonstances, elle a déclaré: «Pour autant que nous sachions, elle était à une fête.

“Il y avait un gang rival qui a peut-être entendu parler de quelqu’un faisant partie de ce groupe avec lequel ils ne se sentaient pas très à l’aise ou en qui ils ne faisaient pas confiance et qui ont donc recouru à la voiture et ont tiré dans le jardin, et l’un de ces coups a visiblement frappé Sasha Johnson.

“Mais je ne crois pas qu’elle était la victime prévue.”

Lundi, un groupe s’est réuni autour du kiosque à musique de Ruskin Park, à Denmark Hill, pour organiser une veillée pour Mme Johnson près de l’hôpital où elle est soignée.

Diane Abbott, l’ancienne secrétaire de l’Intérieur de l’ombre (Image: GETTY)

L’ancienne secrétaire de l’Intérieur de l’ombre, Diane Abbott, était aujourd’hui mêlée à une controverse à propos de son tweet sur la fusillade, dans lequel elle semblait suggérer que Mme Johnson avait été prise pour cible en raison de ses relations avec le BLM.

Le député travailliste de Hackney North a déclaré: “Personne ne devrait avoir à payer de sa vie parce qu’il a défendu la justice raciale #BlackLivesMatter.”

Cependant, en interviewant Mme Abbott sur LBC, l’animateur Iain Dale a déclaré: “Même ceux qui étaient témoins suggèrent qu’il s’agissait d’un meurtre de gangs.”

Se défendant contre la suggestion de M. Dale selon laquelle elle n’avait pas “fait ses devoirs”, Mme Abbott a déclaré: “Si vous soulevez des questions de race et êtes accusé d’avoir enflammé les tensions, cela ne nous mène nulle part rapidement.”

(Plus à venir)