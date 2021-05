Sasha Johnson, militante anti-BLM blanche, abattue par des hommes noirs dans un incident lié à un gang ⋆ .

Sasha Johnson, un leader anti-blanc radical du mouvement BLM, est à l’hôpital après avoir été abattu par quatre hommes noirs lors d’un incident lié à un gang à Londres.

Johnson, 27 ans, figure éminente du mouvement britannique BLM et chef du parti «Taking The Initiative», «dirigé par les noirs», a reçu une balle dans la tête alors qu’il assistait à une fête à Peckham dimanche matin. La police a confirmé que 4 hommes noirs sont entrés dans le jardin de la maison et ont «déchargé une arme à feu», un autre homme d’une vingtaine d’années souffrant d’une blessure par arme à feu. Johnson est actuellement hospitalisé dans un état critique.

«Des militants noirs comme Sasha reçoivent des menaces de mort QUOTIDIENNEMENT», a déclaré le compte Twitter officiel du BLM. «En tant que femme noire et militante, sa vie a été surveillée et attaquée depuis le début», ont-ils ajouté, laissant entendre que Johnson a été abattue à cause de son activisme communiste radical. Diane Abbott, la députée travailliste, a également suggéré qu’elle avait été prise pour cible parce qu’elle «défendait la justice raciale».

Sasha Johnson, une alliée de @ukblm, est dans un état critique après avoir reçu une balle dans la tête à Londres. Des militants noirs comme Sasha reçoivent des menaces de mort QUOTIDIENNEMENT. En tant que femme noire et militante, sa vie a été surveillée et attaquée depuis le début. Nous sommes avec vous, Sasha. pic.twitter.com/NZYRjzjhsq – Les vies noires comptent (@Blklivesmatter) 24 mai 2021

Le militant noir #SashaJohnson à l’hôpital dans un état critique après avoir subi une blessure par balle à la tête. Personne ne devrait avoir à payer de sa vie parce qu’il a défendu la justice raciale #BlackLivesMatter pic.twitter.com/AlE4ELXiFl – Diane Abbott MP (@HackneyAbbott) 24 mai 2021

Cependant, la police a nié ces informations. «Nous sommes conscients de l’implication de Sasha dans le mouvement Black Lives Matter au Royaume-Uni et je comprends l’inquiétude que cela causera à certaines communautés – cependant, je tiens à souligner qu’à l’heure actuelle, rien ne suggère que Sasha a été victime d’un attaque », a déclaré Alison Heydari de la police métropolitaine. «Nous n’avons pas non plus connaissance de rapports faisant état de menaces contre [Johnson] avant cet incident », a-t-elle ajouté, malgré les affirmations de BLM.

VIDÉO: BLM insurrectionniste hurle “ Je ne peux pas attendre que les Noirs Lynch les Blancs ”

Les amis de Johnson ont également suggéré qu’il s’agissait d’une fusillade impliquant un gang. «Il y avait un gang rival qui a peut-être entendu dire que quelqu’un était à cette fête avec lequel ils ne se sentaient pas tout à fait à l’aise… et ils ont donc recouru à…. tir dans le jardin et l’un de ces coups a visiblement touché Sasha Johnson, mais je ne crois pas qu’elle était la victime prévue », a déclaré Imarn Ayton au Victoria Derbyshire de la BBC.

“ Ils ont recouru à la voiture et ont tiré dans le jardin … l’un de ces coups a frappé Sasha Johnson ” Imarn Ayton sur le tournage de la militante de Black Lives Matter Sasha Johnson lors d’une fête. Mme Ayton dit que Mme Johnson n’était pas la “ victime intentionnelle ” et que l’activiste a subi une intervention chirurgicale pic.twitter.com/IHsXbK7Vym – Victoria Derbyshire (@vicderbyshire) 24 mai 2021

Toutes les premières preuves suggèrent que cette femme a été prise dans une fusillade en voiture. Rien ne permet de penser qu’elle a été ciblée pour son activisme BLM. Les médias sont souvent condamnés pour avoir sauté à des conclusions erronées et incendiaires.

Un peu comme ça. https://t.co/ze2DG0105j – Colin Brazier (@colinbrazierGBN) 24 mai 2021

Iain Dale de la radio LBC a pris Abbott pour ses tweets sur son émission. «N’avez-vous pas vraiment enflammé les divisions raciales en tweetant quelque chose alors que vous n’avez pas fait vos devoirs?» Dale lui a demandé. «Si c’est un meurtre de gangs… mais simplement en le liant clairement à la justice raciale, vous créez une division là-bas!»

«N’avez-vous pas enflammé les divisions raciales en tweetant quelque chose alors que vous n’avez pas fait vos devoirs? Iain Dale défie la députée travailliste Diane Abbott sur un tweet sur le meurtre de la militante noire Sasha Johnson. @ IainDale | @HackneyAbbott pic.twitter.com/xjDUasOZAr – LBC (@LBC) 24 mai 2021

Johnson a attiré l’attention l’année dernière, après avoir agressé verbalement un intervieweur britannique noir qui ne croyait pas que le Royaume-Uni était un pays institutionnellement raciste, le traitant de «coon» et le menaçant apparemment de violence. En janvier, Johnson a été arrêté par la police pour avoir enfreint la réglementation sur les coronavirus lors d’une manifestation.