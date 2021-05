Sasha Johnson: une militante de Black Lives Matter critique après la fusillade de Peckham, selon des collègues

UNE

Une militante britannique de Black Lives Matter est en soins intensifs après avoir reçu une balle dans la tête dimanche matin.

Sasha Johnson, membre éminent du parti Taking the Initiative (TTIP), a été nommée en ligne comme la femme abattue à Peckham bien que la police ait refusé d’identifier la victime.

Dans un message sur leur flux Instagram, le TTIP a déclaré: «C’est avec une grande tristesse que nous vous informons que notre propre Sasha Johnson a été brutalement attaquée et a été blessée par balle à la tête. Elle est actuellement en soins intensifs et dans un état critique.

Ils ont déclaré que l’attaque «aux petites heures du matin» est intervenue après que la mère de deux enfants, qui aurait la vingtaine, ait été confrontée à «de nombreuses menaces de mort».

Elle avait auparavant été une fervente partisane de la campagne visant à retirer la statue de Cecil Rhodes de l’Université d’Oxford.

Claudia WebbeLabour, députée de Leicester East, faisait partie de ceux qui sont allés en ligne pour exprimer leur «solidarité» avec Mme Johnson.

Mme Webbe a déclaré: «Nous étions tous dehors l’année dernière pour Black Lives Matter.

«Je ne la connais qu’en tant qu’activiste sur ces questions de Black Lives Matter. Je soutiens Black Lives Matter et soutiens donc ce qu’elle faisait.

«En tant que membre du Parlement, je suis en pleine solidarité avec le mouvement Black Lives Matter et je soutiens son travail dans le mouvement Black Lives Matter.

Alors que le député travailliste David Lammy a qualifié l’attaque de “déchirante”.

“C’est déchirant”, a-t-il dit.

“Prier pour Sasha Johnson, sa famille et ses amis pour qu’elle se rétablisse rapidement et complètement, #BlackLivesMatter”.

Mme Johnson travaille dans le militantisme et le soutien communautaire et a obtenu une première dans le domaine des soins sociaux à l’Université d’Oxford.

La police métropolitaine a par la suite relancé un appel à témoins concernant une femme de 27 ans hospitalisée avec des blessures potentiellement mortelles après avoir été abattue aux premières heures de dimanche.

Le Met a déclaré que la femme avait été retrouvée après que des agents aient été appelés à signaler des coups de feu sur Consort Rd peu avant 3 heures du matin.

On pense que la fusillade s’est produite à proximité d’une maison où une fête avait lieu et qu’un certain nombre de personnes se trouvaient peut-être dans la région.

Un porte-parole a déclaré que, bien que l’enquête en soit à un stade précoce, rien n’indique qu’il s’agissait d’une attaque ciblée ou que la femme avait reçu des menaces crédibles contre elle avant cet incident.

Des détectives du commandement spécialisé en matière de crime du Met (Trident) mènent l’enquête.

L’inspecteur en chef-détective Jimi Tele a déclaré: «C’était un incident choquant qui a laissé une jeune femme gravement blessée. Nos pensées vont à sa famille qui reçoit un soutien en cette période terriblement difficile.

Il a déclaré que les détectives faisaient «de bons progrès» dans la chasse aux assaillants, mais qu’ils avaient besoin de l’aide du public.

Il est «crucial» que quiconque a vu quelque chose de suspect dans la région de Consort Road aux premières heures du dimanche ou qui a entendu des informations depuis lors, prenne contact.

M. Tele a ajouté: «Enfin, je reconnais que cet incident aura choqué ceux de la communauté locale et plus loin.

«Je demanderais aux gens d’éviter de spéculer sur le motif ou les circonstances derrière cela.»