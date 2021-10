Sasikala dévoile une plaque nommant sa secrétaire générale de l’AIADMK au MGR Memorial à Chennai

Le haut dirigeant de l’AIADMK et ancien ministre D Jayakumar a déclaré que Sasikala n’avait pas le droit de hisser le drapeau de l’AIADMK ou d’utiliser le nom du parti et de se prétendre secrétaire générale.

La dirigeante expulsée de l’AIADMK, VK Sasikala, s’est rendue dimanche au mémorial du MGR à Chennai, où elle a hissé le drapeau du parti et dévoilé une plaque l’identifiant en tant que secrétaire générale du parti. Cela survient un jour après qu’elle a visité le mémorial du défunt chef du parti J Jayalalithaa.

S’exprimant après l’événement, Sasikala a été cité par l’agence de presse ANI comme disant qu’il était maintenant temps d’être unis pour « l’amour de la fête et le bien-être des gens ».

Répondant au dévoilement par Sasikala d’une plaque la nommant secrétaire générale du parti, le haut dirigeant de l’AIADMK et ancien ministre D Jayakumar a déclaré qu’elle n’avait pas le droit de hisser le drapeau de l’AIADMK ou d’utiliser le nom du parti et de se prétendre secrétaire générale.

« Si Sasikala se revendique comme secrétaire générale de l’AIADMK, alors c’est contre l’ordonnance du tribunal », a-t-il déclaré à l’ANI.

Samedi, elle a rendu hommage au mausolée de l’ancien chef du parti J Jayalalithaa et a fait remarquer de manière énigmatique qu’elle s’était «déchargée» et que le parti avait un avenir radieux.

Sasikala, qui a fait une apparition publique après des mois, a été accueillie par un grand nombre de ses partisans qui ont scandé des slogans comme « Puratchi Thai Chinnamma » (Mère révolutionnaire, la jeune mère) et « Kazhaga Kaval Theivam » (Ange gardien du parti) et ‘ Thiayaga Thalaivi’ (Chef des sacrifices). Ses partisans lui ont également rendu visite à sa résidence de T Nagar ici et ont réitéré leur soutien.

Lors de sa visite, très médiatisée par ses partisans, Jayakumar a déclaré que cela n’avait aucune importance car elle ne bénéficiait ni du soutien des travailleurs du parti ni du peuple.

Le chef de l’AIADMK a déclaré que Sasikala et son clan étaient « rejetés » et que leur tentative de créer une « confusion » et de tirer le meilleur parti de « prendre le contrôle » du parti resterait un rêve éveillé.

Lors de la visite de Sasikala, le commentateur politique Sumanth Raman a déclaré au PTI : « cela pourrait être une manière formelle d’annoncer un retour progressif à la politique. Maintenant, il semble qu’elle veuille faire un retour politique. Mais je ne sais pas quel sera le succès.

