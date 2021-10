Le sénateur Ben Sasse, R-Neb., a publié vendredi une déclaration critiquant l’administration du président Biden après avoir « menti à plusieurs reprises » sur le nombre d’Américains qui restent « piégés derrière les lignes des talibans » en Afghanistan.

« L’administration Biden a menti sans vergogne et à plusieurs reprises sur le nombre d’Américains piégés derrière les lignes des talibans », a déclaré Sasse dans un communiqué. « Pendant des semaines, leur nombre officiel était » d’environ une centaine » et comme par magie, il n’a jamais changé – alors que les Américains sont lentement sortis, le nombre total n’a jamais baissé. Maintenant, ils disent que plus de 300 Américains sont toujours en Afghanistan. «

Il a déclaré que les nouvelles informations étaient « contraires au mensonge persistant de l’administration ».

Le sénateur Ben Sasse, R-Neb., prend la parole devant le comité judiciaire du Sénat, le lundi 12 octobre 2020. (AP Photo/Susan Walsh, Pool) (AP Photo/Susan Walsh, Pool)

« L’administration Biden a menti pour cacher les conséquences de la décision moralement indéfendable du président d’abandonner notre peuple dans une zone de guerre », a déclaré Sasse, qui a affirmé que « la crise des otages au ralenti et la dissimulation de l’administration sont honteuses ».

Des combattants talibans brandissent des drapeaux talibans à Kaboul, en Afghanistan, le lundi 30 août 2021. (AP Photo/Khwaja Tawfiq Sediqi) (AP Photo/Khwaja Tawfiq Sediqi)

« Monsieur le Président, ramenez nos gens à la maison », a conclu Sasse, qui est membre de la commission spéciale du Sénat sur le renseignement.

Dans une déclaration fournie à Fox News, le directeur des communications de Sasse, James Wegmann, a insisté sur le fait que les rapports de l’administration entrent en conflit avec les rapports publics concernant les départs d’Américains d’Afghanistan.

« Depuis fin août, leur ligne ‘une centaine’ est restée la même malgré les informations publiques faisant état de départs d’Américains », a déclaré Wegmann. « C’est un nombre délibérément vague car ils ne partagent pas une base de référence mobile qui explique soit l’ajout de nouveaux contacts, soit la soustraction des départs. Il y a une différence entre reconnaître correctement que les chiffres ne sont pas statiques et répéter une ligne qui entre en conflit avec les rapports publics des départs et ne donne aucune visibilité sur la comptabilité. »

Selon des sources proches de l’échange, le département d’État a déclaré jeudi au personnel du Congrès que près de 200 des plus de 300 Américains qui restent en Afghanistan veulent échapper au contrôle des talibans, selon CNN.

Des soldats talibans se dirigent vers des Afghans en criant des slogans près de l’ambassade du Pakistan à Kaboul, en Afghanistan, le mardi 7 septembre 2021. (AP Photo/Wali Sabawoon) (AP Photo/Wali Sabawoon)

Fin août, juste avant que les États-Unis ne mettent fin à leur mission en Afghanistan, le secrétaire d’État Antony Blinken a affirmé qu’il n’y avait qu’« un petit nombre d’Américains, de moins de 200 et probablement plus de 100 » qui sont restés dans le pays dans l’espoir de partir.

Criblé de problèmes, le retrait des ressources militaires américaines d’Afghanistan par l’administration Biden a conduit le président à faire face à un examen minutieux, même de la part de ceux de son propre parti.

Le représentant Seth Moulton, D-Mass., a déclaré en août qu’il pensait que le retrait de l’administration Biden d’Afghanistan était un « f ——désastre » aux « proportions épiques ».

Le candidat démocrate à la présidentielle, Seth Moulton, D-Mass., prend la parole le 3 août 2019 à Las Vegas. (AP Photo/John Locher, dossier)

« Ce que tout le monde doit comprendre, même si vous êtes tout à fait d’accord avec la décision de l’administration Biden de se retirer, la façon dont ils ont géré cela a été un désastre total », a déclaré Moulton à l’époque, comme indiqué. par le New York Magazine.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.