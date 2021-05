Sassuolo a battu la Lazio 2-0

23/05/2021 à 22:55 CEST

le Sassuolo a obtenu les trois derniers points de l’année après avoir battu le Lazio 2-0 ce dimanche dans le Stade Mapei – Città Del Tricolore. le Sassuolo Il est venu au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté une victoire 1-3 contre Parme. Du côté des visiteurs, le Lazio perdu par un résultat 2-0 lors du match précédent contre le AS Roma. Les locaux, en fin de match, se classaient à la huitième place du classement, tandis que le Lazio il est resté à la sixième place.

Le match a commencé pour l’équipe Reggiani, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Giorgos Kyriakopoulos à la minute 10, concluant la première mi-temps avec le résultat de 1-0.

Après la pause est venu le but de l’équipe locale, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de pénalité de Domenico Berardi à 78 minutes, mettant fin à l’affrontement avec un score de 2-0 dans la lumière.

Les deux ensembles ont vendu leurs modifications. De la part des locaux, ils ont sauté du banc Francesco Caputo, Hamed Junior Traoré, Rogerio, Kaan Ayhan Oui Mehdi Bourabia et ils ont été remplacés Grégoire Defrel, Filip Djuricic, Jérémie Boga, Jérémy toljan Oui Maxime Lopez. En revanche, les visiteurs ont donné accès à Mohamed Fares, Gonzalo escalante, Raúl Moro, Nicolo Armini Oui Marco Bertini, qui a remplacé Joaquin Correa, Lucas Leiva, Jean-Daniel Akpa Akpro, Manuel Lazzari Oui Danilo Cataldi.

Un total de deux cartons jaunes et un carton rouge ont été montrés dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Giorgos Kyriakopoulos et carton rouge à Giorgos Kyriakopoulos (2 jaunes). De son côté, l’équipe visiteuse a été avertie en jaune de Marco Parolo.

le Sassuolo occupait la huitième place du tableau de qualification avec 62 points après la dispute de ce duel correspondant à la dernière journée de Serie A, tandis que le Lazio il a été placé en sixième position avec 68 points, avec une place d’accès à la Ligue Europa.

Fiche techniqueSassuolo:Andrea Consigli, Jeremy Toljan (Kaan Ayhan, min.74), Gian Marco Ferrari, Vlad Chiriches, Giorgos Kyriakopoulos, Domenico Berardi, Filip Djuricic (Hamed Junior Traoré, min.57), Manuel Locatelli, Maxime Lopez (Mehdi Bourabia, min. 75), Jeremie Boga (Rogerio, min 62) et Gregoire Defrel (Francesco Caputo, min 57)Latium:Thomas Strakosha, Adam Marusic, Marco Parolo, Stefan Radu, Manuel Lazzari (Nicolo Armini, min 86), Danilo Cataldi (Marco Bertini, min 87), Lucas Leiva (Gonzalo Escalante, min 80), Jean-Daniel Akpa Akpro (Raúl Moro, min. 80), Senad Lulic, Joaquín Correa (Mohamed Fares, min. 19) et Vedat MuriqiStade:Stade Mapei – Città Del TricoloreButs:Giorgos Kyriakopoulos (1-0, min.10) et Domenico Berardi (2-0, min.78)