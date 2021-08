Sassuolo et Sampdoria se partagent les points dans un match sans but (0-0)

29/08/2021 à 20h31 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade Mapei – Città Del Tricolore et qui a affronté le Sassuolo Pourtant le Sampdoria il s’est terminé par un nul sans but entre les deux prétendants. Les Sassuolo est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté la victoire par 2-3 contre le Hellas Vérone. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sampdoria ils ont été battus 0-1 lors du dernier match qu’ils ont joué contre les AC Milan. Après le match, l’équipe Reggiani était en sixième position, tandis que le Sampdoria, quant à lui, est quatorzième à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En deuxième période, ni le Sassuolo Ni elle Sampdoria ils ont réussi à saisir les opportunités devant le but et l’affrontement s’est terminé 0-0.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Sassuolo qui sont entrés dans le jeu étaient Grégoire defrel, Gianluca scamaca, Francesco Magnanelli et Hamed Junior Traoré remplacement Francesco Caputo, Giacomo Raspadori, Davide Frattesi et Jérémie Boga, tandis que les changements de Sampdoria Ils étaient Kristoffer Askildsen, Adrien Silva et Fabio Depaoli, qui est entré pour remplacer Valério Verre, Mikkel Damsgaard et Albin ekdal.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, dont deux au Sassuolo (Francesco Caputo et Vlad Chiriches) et deux à Sampdoria (Bartosz Bereszynski et Morten Thorsby).

Avec ce résultat, le Sassuolo il reste quatre points et le Sampdoria avec un point.

L’équipe qui a joué le duel à domicile sera mesurée le lendemain avec le AS Rome, tandis que le Sampdoria jouera contre lui Inter.

Fiche techniqueSassuolo :Andrea Consigli, Jeremy Toljan, Vlad Chiriches, Gian Marco Ferrari, Rogerio, Filip Djuricic, Davide Frattesi (Francesco Magnanelli, min.86), Maxime Lopez, Giacomo Raspadori (Gianluca Scamacca, min.78), Jeremie Boga (Hamed Junior Traoré, min.87) et Francesco Caputo (Grégoire Defrel, min.68)Sampdoria :Emil Audero, Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Maya Yoshida, Tommaso Augello, Antonio Candreva, Albin Ekdal (Fabio Depaoli, min.85), Morten Thorsby, Valerio Verre (Kristoffer Askildsen, min.66), Mikkel Damsgaard (Adrien Silva, min. .85) et Fabio QuagliarellaStade:Stade Mapei – Città Del TricoloreButs:0-0