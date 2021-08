Sassuolo remporte trois points après avoir battu Hellas Verona 2-3

21/08/2021 à 20h39 CEST

Le Sassuolo gagné à l’extérieur devant Vérone 2-3 lors de leur premier match de la compétition, qui s’est déroulé ce samedi au Stade Marcantonio Bentegodi. Après le duel, l’équipe Reggiani est deuxième avec trois points à la fin du match et le Hellas Vérone 19e sans points dans le casier après le match.

Le jeu a commencé d’une manière favorable pour lui Sassuolo, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Giacomo Raspadori à la 32e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

La deuxième partie du match a commencé de manière positive pour l’équipe Reggiani, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son adversaire avec un but de Philippe Djuricic à la minute 51. Mais plus tard, l’équipe mastín a réduit les différences en mettant 1-2 grâce à une pénalité maximale de Mattia Zaccagni à 71 minutes. Cependant, l’équipe visiteuse a augmenté les distances établissant le 1-3 grâce à un but de Hamed Junior Traoré à 77 minutes. Cependant, l’équipe locale a comblé l’écart avec un nouveau but de Mattia Zaccagni, réalisant ainsi un doublé juste avant le coup de sifflet final, plus précisément dans le 90, mettant fin au duel avec un score final de 2-3.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. Par le Vérone ils sont entrés du banc Matteo Cancellieri, Adrien Tamèze, Samuel Di Carmine, Ivan Ilic et Giangiacomo Magnani remplacement Nikola Kalinic, Martin Hongla, Federico Ceccherini, Antonin Barak et Nicolo Casale, tandis que les changements par le Sassuolo Ils étaient Hamed Junior Traoré, Francesco Magnanelli, Grégoire defrel, Gianluca scamacca et Kaan ayhan, qui est entré par Giacomo Raspadori, Davide Frattesi, Philippe Djuricic, Francesco Caputo et Vlad Chiriches.

Un total de quatre cartons jaunes et un carton rouge ont été donnés dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Miguel Veloso et Samuel Di Carmine et carton rouge à Miguel Veloso (2 jaunes). Pour sa part, l’équipe visiteuse a été avertie du jaune à Maxime Lopez et Philippe Djuricic.

Après le départ de la Serie A, le Hellas Vérone affrontera le deuxième jour contre Inter à la maison et le Sassuolo contre Sampdoria dans son fief.

Fiche techniqueHellas Vérone :Andrea Consigli, Jeremy Toljan, Vlad Chiriches, Gian Marco Ferrari, Rogerio, Filip Djuricic, Maxime Lopez, Davide Frattesi, Giacomo Raspadori, Jeremie Boga et Francesco CaputoSassuolo :Ivor Pandur, Pawel Dawidowicz, Federico Ceccherini, Koray Gunter, Nicolo Casale, Martin Hongla, Miguel Veloso, Darko Lazovic, Mattia Zaccagni, Antonin Barak et Nikola KalinicStade:Stade Marcantonio BentegodiButs:Giacomo Raspadori (0-1, min. 32), Filip Djuricic (0-2, min. 51), Mattia Zaccagni (1-2, min. 71), Hamed Junior Traoré (1-3, min. 77) et Mattia Zaccagni (2-3, min. 90)