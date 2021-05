Satanic Planet Feat. Dave Lombardo: Sortie du clip ‘Liturgy’

PLANÈTE SATANIQUE a publié le clip officiel de la chanson “Liturgie”. La piste est tirée de l’album éponyme du groupe, attendu le 28 mai via Trois disques One G.

PLANÈTE SATANIQUE est la création de Lucien Greaves (Le cofondateur et porte-parole du Temple satanique), Luke Henshaw (PLANÈTE B, SONIDO DE LA FRONTERA), Dave Lombardo (SLAYER, MISFITS, MR. BUNGLE, SUICIDAL TENDENCIES, DEAD CROSS) et Justin Pearson (LE CRIQUET, CROIX MORT, SWING KIDS, DEAF CLUB). Avec la naissance de PLANÈTE SATANIQUE, producteur de hip-hop Henshaw et punk provocateur Pearson a rejoint le co-fondateur et porte-parole de Le temple satanique, Lucien Greaves – le sataniste contemporain le plus éminent et le plus franc du monde. Jambières a attiré l’attention internationale en tant que défenseur de la liberté religieuse et de la voix de la Réforme satanique, donnant des conférences dans tout le pays et figurant dans les médias nationaux, notamment MSNBC, Radio Nationale Publique, Huffington Post en direct, CNN, Le mensuel de Harper, Newsweek, Fox News, Vice, Salon, Pierre roulante et beaucoup plus. Alors que le trio travaillait avec diligence, et était presque terminé avec la musique de leur premier album, la pandémie mondiale a frappé, mettant apparemment les choses à l’arrêt. Cependant, avec l’apparition de cette nouvelle façon de vivre, le groupe nouvellement formé était dans une position unique pour enrôler le légendaire Lombardo, qui s’est retrouvé à ne pas tourner pour la première fois depuis des années, et à avoir soudain plus de temps pour travailler dans son home studio sur des projets qui l’intéressaient. Avec l’ajout de ce batteur emblématique, PLANÈTE SATANIQUE était complet. En cours de route, une gamme éclectique d’apparitions d’invités est apparue, y compris DÉCAPITATION DES BOVINSde Travis Ryan, Nomi Abadi, SILENCIEUXde Jung Sing, Miel de Shiva, Eric Livingston (également connu sous le nom de son artiste Première église du vide), et HEXAde Carrie Feller. Cette collaboration embrasse l’avant-garde pour créer des sermons de science-fiction allant de l’exotisme funeste et industriel à l’exotisme maléfique.

“Planète satanique” a été enregistré et produit par Henshaw et Lombardo. Il a été mixé et maîtrisé par Brent Asbury.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).