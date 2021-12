Satcom ne cherche pas à remplacer les réseaux télécoms : PDG de Nelco

« Nous sommes également un acteur B2B (business to business). Nous pensons que la meilleure valeur vient lorsque vous vous complétez plutôt que d’essayer de vous couper parce que chacun de nous a sa propre force », a-t-il ajouté.

Alors que les services de communications par satellite (satcom) devraient gagner du terrain dans un avenir proche, Nelco, l’un des principaux fournisseurs de solutions VSAT dans le pays, a apaisé les inquiétudes concernant le remplacement ou la concurrence de ces services par les réseaux terrestres. « Nous pensons que la communication par satellite complète le réseau terrestre et n’essaie pas de remplacer le réseau terrestre ou de télécommunications », a déclaré à FE PJ Nath, directeur général et PDG de Nelco, une société du groupe Tata. Sans commenter spécifiquement la méthode d’attribution du spectre spatial dans le pays, Nath a déclaré que, conformément à la pratique mondiale, le spectre des satellites n’est jamais mis aux enchères.

Les services Satcom devraient gagner du terrain dans un avenir proche, les principales sociétés technologiques mondiales telles que SpaceX et Amazon manifestant leur intérêt pour le marché indien. Bharti Enterprises a également soutenu la société de communications par satellite OneWeb, qui prévoit de lancer des services panindiens d’ici mai de l’année prochaine. Mais la question de l’attribution du spectre pour les satellites a divisé l’industrie avec des opérateurs de télécommunications comme Reliance Jio et Vodafone Idea qui veulent des enchères pour l’attribution des ondes tandis que Bharti Enterprises est d’un avis opposé.

Grâce aux satellites en orbite terrestre basse (LEO), le marché des services par satellite devrait croître de plus de quatre fois au cours des cinq prochaines années. Commentant la question de l’attribution du spectre, Nath a déclaré que le spectre spatial est partagé, réutilisé par rapport aux réseaux terrestres, où les ondes sont attribuées exclusivement à une seule entreprise. Il a cependant déclaré qu’il existe des autorités compétentes dans le pays comme le gouvernement et l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai) – qui prendront un dernier appel sur la question de ce qui est réaliste et de ce qui devrait être fait. « Le gouvernement est très clair sur le fait que l’Inde doit être un acteur important dans le secteur spatial. Ce message vient d’en haut. Dans le même temps, tout le monde respecte le montant des investissements réalisés par l’industrie des télécommunications, qui doit également prospérer. Finalement, nous avons suffisamment de mécanismes dans le pays pour arriver à ce qui est plus réaliste et raisonnable pour les deux secteurs », a déclaré Nath.

Il a déclaré que satcom complétera le réseau de télécommunications en atteignant les zones reculées. Par exemple, actuellement, même pas 50 % de toutes les stations de tour de base (BTS) du pays sont connectées par fibre. Dans un tel scénario, si les opérateurs de télécommunications souhaitent atteindre les régions les plus reculées du pays, le meilleur moyen de connecter le réseau BTS est le satellite. « Cela permettra aux opérateurs de télécommunications de déployer le réseau beaucoup plus rapidement et d’atteindre les régions les plus reculées du pays », a déclaré Nath.

De plus, les services satcom ne remplaceront probablement pas les services de fibre ou de télécommunications dans les métros ou les grandes villes en raison de leur coût. Dans les endroits où la connectivité télécom ou fibre est déjà présente, offrir des services satcom ne constitue pas une bonne analyse de rentabilisation en raison du coût élevé de la mise en place des terminaux, etc. Mais dans les zones reculées, la satcom est préférée car le coût de pose de la fibre est trop élevé et le temps consommant.

« Dans l’ensemble, l’industrie des communications par satellite a une énorme opportunité pour le pays, en particulier avec deux événements majeurs. Premièrement, de nouvelles technologies font leur apparition et en particulier les satellites LEO, qui sont très proches de la Terre. Le type de latence que vous obtenez dans les satellites LEO est nettement meilleur par rapport à ce que nous avons dans les satellites conventionnels. Deuxièmement, en raison de la technologie et de la construction des constellations de satellites, les capacités globales que vous obtenez sont beaucoup plus importantes que celles que vous obtenez sur n’importe quel satellite d’un GEO », a déclaré Nath.

Il a ajouté que toutes les technologies peuvent coexister et que personne ne se remplacera.

« Nous sommes également un acteur B2B (business to business). Nous pensons que la meilleure valeur vient lorsque vous vous complétez plutôt que d’essayer de vous couper parce que chacun de nous a sa propre force », a-t-il ajouté.

Aujourd’hui, la plupart des guichets automatiques qui sont déployés dans les régions reculées du pays, et même dans des zones moins éloignées, sont connectés sur VSAT. Près de 50 000 pompes à essence à travers le pays sont connectées sur VSAT. L’adoption des services de communication par satellite dépend de plusieurs facteurs.

