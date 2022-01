Satechi annonce un chargeur GaN USB-C 165W à 4 ports pour MacBooks, plus

Nous nous rapprochons peut-être de la fin du CES 2022, mais Satechi ne lâche pas encore prise. L’équipement d’accessoires vient d’annoncer un tout nouveau chargeur à 4 ports de 165 W capable d’alimenter les MacBook Pro et plus encore.

Le nouveau chargeur PD GaN à 4 ports USB-C de 165 W est plus que capable d’alimenter les dernières et les meilleures versions d’Apple, surtout si vous prévoyez d’utiliser seulement quelques ports à un moment donné. Quatre ports USB-C sont proposés, mais l’utilisation des quatre signifie que deux fonctionnent à 30W, un à 45W et un autre à 60W. Utilisez-en un seul et vous obtiendrez 100W. En fait, vous pouvez toujours obtenir une sortie de 100 W lorsque vous utilisez deux ports, mais l’un tombera malheureusement à 60 W.

Ceci étant un produit Satechi, il est également bien plus agréable à regarder que votre chargeur moyen. Cette magnifique finition grise s’adaptera à tout ce que vous garderez sur votre bureau et le support signifie que vous pouvez même en faire une caractéristique.

Vous voulez commander votre propre chargeur ? Satechi facture 119,99 $ et les livraisons commenceront le 14 janvier. Commandez maintenant et n’oubliez pas d’entrer le code CES20, et vous économiserez 20 % supplémentaires lors du paiement. Cela pourrait bien en faire le meilleur chargeur Mac du marché. Et vous pouvez même alimenter votre iPhone 13 et iPad Pro avec !