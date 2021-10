Satechi dévoile un adaptateur multiport hybride USB-C avec compartiment SSD intégré

Satechi a dévoilé le dernier ajout à sa gamme d’adaptateurs, l’adaptateur multiport hybride USB-C. Il utilise un seul port USB-C qui s’étend pour inclure un compartiment de stockage SSD intégré (prend en charge uniquement les SSD M.2 SATA) et quatre ports supplémentaires. L’adaptateur est prêt à acheter pour 89,99 $ US.

Adaptateur USB-C avec compartiment SSD

L’adaptateur multiport hybride USB-C comprend un compartiment de stockage SSD intégré et des taux de transfert de données rapides (jusqu’à 5 Gbit/s) pour augmenter facilement le stockage de la mémoire et conserver les sauvegardes de fichiers importantes en toute sécurité au même endroit. L’adaptateur multiport hybride comprend en outre deux ports de données USB-A 3.0 pour plus d’options de transfert de données via des périphériques de périphériques USB, ce qui facilite encore l’importation et l’enregistrement de fichiers à partir d’autres périphériques, lecteurs, etc.

Lors de l’utilisation de l’adaptateur multiport hybride, les utilisateurs peuvent profiter d’une sortie HDMI 4K sur leur écran. Avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 60 Hz, l’adaptateur offre une expérience visuelle globale plus fluide pour le travail ou les loisirs. L’adaptateur est en outre équipé d’un port de charge USB-C PD et jusqu’à 100 W de puissance (15 W utilisés par le hub pour le fonctionnement), permettant aux appareils connectés de rester chargés tout au long de la journée.