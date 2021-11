Satechi lance la mini station d’accueil Pro Hub pour les ordinateurs MacBook Pro 2021

Cette semaine, Satechi a dévoilé son nouveau produit, le Pro Hub Mini. Spécifiquement destiné aux MacBook Pro 2021, le dock ajoute des ports manquants pour les ordinateurs. Il est expédié début janvier 2022 pour 69,99 $ US et vous pouvez obtenir 25 % de réduction avec le code PROHUB.

Mini station d’accueil Pro Hub

Ports

1 x USB 4 – charge jusqu’à 96 W, sortie d’affichage jusqu’à 6K 60 Hz, transfert de données jusqu’à 40 Gbps2 x ports de données USB-A 3.0 – jusqu’à 5 Gbps, ne prend pas en charge la charge ou les lecteurs de CD1 x port Ethernet Gigabit1 x USB- Port de données C – jusqu’à 5 Gbit/s1 x port jack audio

Appareils compatibles

MacBook Pro 2021 14 pouces, 16 pouces (M1 Pro & Max) 2020/2019/2018/2017 MacBook Pro2021 MacBook Air M12020/2018 MacBook Air

Avec une multitude d’options pour un transfert de données rapide et sa conception moderne en aluminium, le Pro Hub Mini regroupe tous vos ports essentiels dans un hub élégant et convivial. Simplement, branchez et jouez pour compléter votre expérience MacBook Pro 2021.