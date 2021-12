Satechi lance Thunderbolt 4 Dock pour le nouveau MacBook Pro aux côtés de deux hubs USB-C

Satechi est sorti aujourd’hui avec une gamme de nouveaux accessoires pour Mac, dont deux hubs USB-C ainsi qu’une station d’accueil Thunderbolt 4 complète. Ce dernier comprend trois ports USB-C/Thunderbolt 4, un lecteur de carte SD UHS-II, Gigabit Ethernet, etc.

Le Thunderbolt 4 Dock de Satechi fait la une de ses nouveaux accessoires de connectivité Mac. Destiné aux propriétaires des nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro (et du reste des Mac Apple Silicon), il offre la possibilité de fonctionner avec des périphériques haute puissance avec des vitesses de données allant jusqu’à 40 Gbit/s, une sortie de 96 W pour la charge, et plus encore.

Spécifications de la station d’accueil Satechi Thunderbolt 4:

3 x ports USB-C/Thunderbolt 4 (jusqu’à 40 Gbps) 3 x ports USB-A (3.1 gen 2 jusqu’à 10 Gbps) 1 x port USB-A (2.0 pour le chargement) Gigabit Ethernet UHS-II Lecteur de carte SD 3.5 mm port casque/microphone Fente pour verrou Kensington Adaptateur secteur amovible Câble TB4/USB-C inclus Construction en aluminium

Le Satechi Thunderbolt 4 est maintenant disponible directement auprès de Satechi ainsi que chez Best Buy au prix de 299,99 $.

Adaptateur multimédia USB-C M1 et adaptateur MX multiport USB-C

Pour ceux qui n’ont pas besoin d’une connectivité Thunderbolt 4 complète, Satechi propose également deux nouveaux adaptateurs USB-C.

Tout d’abord, l’adaptateur multimédia USB-C M1 comprend :

2x HDMI avec prise en charge du 4K (60 Hz pour le premier, 30 Hz pour le second) 1x port de charge USB-C 1x port de données USB-C 2x ports USB-A 3.0 Charge jusqu’à 85 W Au prix de 149,99 $ chez Satechi et Best Buy

Enfin, l’adaptateur MX multiport USB-C conçu spécifiquement pour les Mac et iPad alimentés par M1 offre :

2x HDMI avec prise en charge 4K (60 Hz pour le premier, 30 Hz pour le second) 2x ports USB-A 3.0 1x port de charge rapide USB-C 1x port de données USB-C Lecteur SD/micro SD Gigabit Ethernet Charge jusqu’à 100W Au prix de 179,99 $ de Satechi et Amazon

