Satechi lance un adaptateur multiport hybride USB-C avec un emplacement SSD caché

Satechi est sorti aujourd’hui avec une version intéressante du hub USB-C. De conception compacte, l’adaptateur multiport hybride USB-C dispose d’un emplacement SSD intégré pour fonctionner comme stockage externe avec les E/S supplémentaires.

Satechi a lancé aujourd’hui le nouveau hub USB-C intelligent, disponible en gris sidéral et en noir.

Construit avec le stockage de données en tête, l’adaptateur multiport hybride USB-C dispose d’un compartiment de stockage SSD intégré et de taux de transfert de données rapides (jusqu’à 5 Gbit/s) pour augmenter facilement le stockage de mémoire et conserver les sauvegardes de fichiers importants en toute sécurité au même endroit. L’adaptateur multiport hybride comprend en outre deux ports de données USB-A 3.0 pour plus d’options de transfert de données via des périphériques de périphériques USB, ce qui facilite encore l’importation et l’enregistrement de fichiers à partir d’autres périphériques, lecteurs, etc.