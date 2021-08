Satechi MagSafe Dock fait ses débuts avec un design en aluminium

Aujourd’hui, Satechi étend son écurie d’accessoires MagSafe avec un nouveau compagnon du chargeur officiel d’Apple. Offrant un endroit simplifié pour reposer votre iPhone 12, le nouveau Satechi MagSafe Dock maintient le chargeur en place tout en offrant tous les avantages de la nouvelle norme de charge sans fil d’Apple. Maintenant disponible à l’achat, vous pouvez vous rendre ci-dessous pour tous les détails et une remise de lancement.

Satechi lance la nouvelle station d’accueil MagSafe en aluminium

S’inspirant d’autres supports MagSafe que nous avons vus de marques comme Nomad, qui a lancé son modèle en acier inoxydable pour la première fois en avril, Satechi se lance maintenant dans l’action avec une offre qui lui est propre. Arrivant avec une grande partie du même design global que les autres modèles qui ont frappé le marché, le nouveau Satechi MagSafe Dock mélange les choses avec une construction en aluminium et un prix plus abordable pour ses concurrents plus haut de gamme.

Fraisée à partir d’un bloc d’aluminium, la dernière version de la marque est conçue pour être associée à un chargeur Apple MagSafe existant. Cherchant à résoudre l’un des plus gros problèmes de l’accessoire officiel, la station d’accueil Satechi MagSafe aide à maintenir le chargeur en place lorsque vous retirez votre appareil de la série iPhone 12.

En plus du fait que son matériau en aluminium soit un moyen de se démarquer des autres modèles sur le marché, l’incursion de Satechi dans la catégorie de produits offre également un ensemble beaucoup plus rationalisé. L’offre de Nomad que nous avons publiée précédemment peut difficilement être considérée comme trop volumineuse, mais le nouveau lancement d’aujourd’hui parvient à réduire une partie du facteur de forme pour offrir une construction plus légère.

En bas, il y a aussi un rembourrage à micro-aspiration pour compléter l’ensemble. Cela devrait aider à garantir que le Satechi MagSafe Dock reste en place sur votre bureau ou votre table de chevet, en particulier lorsqu’il est associé au facteur de forme métallique de l’accessoire.

Maintenant disponible à l’achat avec une remise de lancement

Les derniers débuts de Satechi rejoignent maintenant sa collection d’autres accessoires haut de gamme avec un prix qui parvient en fait à réduire la concurrence. Vous paierez généralement 24,99 $ pour le Satechi MagSafe Dock, dont le prix de lancement réduit de 20 % ce prix de vente au détail. Jusqu’à la fin du week-end, vous pourrez marquer la nouvelle version pour 19,99 $ quand code BK2SCHOOL20 a été appliqué à la caisse via la vitrine en ligne de Satechi ou son Amazon officiel.

Le point de vue de 9to5Toys :

À l’époque où j’ai examiné la monture Nomad MagSafe plus tôt cette année, je suis reparti avec une impression assez forte du facteur de forme. Le seul véritable inconvénient était son prix plus élevé, ce qui était un peu une rupture malgré les matériaux plus haut de gamme. Satechi semble avoir repéré cet inconvénient et adapté son nouveau MagSafe Dock pour combler le vide. Je suis sûr que beaucoup trouveront que la conception simplifiée est un avantage, mais le prix plus abordable sera certainement le véritable argument de vente de mon livre.

