Satechi Pro Hub Mini apporte plus de ports au MacBook Pro

Le tout nouveau MacBook Pro 14 et 16 pouces ramène une gamme d’E/S après des années à ne comporter que la connectivité USB-C/Thunderbolt. Cependant, il manque encore quelques ports et Satechi les propose dans un design compact et pratique avec son nouveau Pro Hub Mini.

Les ports mis à jour sur le nouveau MacBook Pro incluent HDMI, lecteur de carte SDXC et même le retour de MagSafe. Mais le nouveau hub USB-C de Satechi ramène l’importante connectivité Ethernet et USB-A.

En plus d’Ethernet et de 2 ports de données USB-A, vous disposez de 2 ports USB-C et d’une prise casque tout en gardant MagSafe accessible pour un chargement facile.

Spécifications du Pro Hub Mini

1 x USB-C (USB 4) – jusqu’à 96 W de charge, sortie d’affichage 6K 60 Hz et 40 Gbit/s de données 2 x ports de données USB-A 3.0 – jusqu’à 5 Gbit/s (ne prend pas en charge le chargement ou les lecteurs de CD) 1 x Ethernet Gigabit port 1 x port de données USB-C – jusqu’à 5 Gbps 1 x port jack audio

Les précommandes sont désormais ouvertes pour le Pro Hub Mini, les premières livraisons étant expédiées début janvier.

Le prix est fixé à 69,99 $ pour les versions gris sidéral et argent. Et Satechi fait aussi un 25% de réduction promotion pour le lancement avec code « PROHUB » à la caisse.

