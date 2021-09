Satechi Stand & Hub pour Mac mini met à niveau votre bureau

Même après avoir été mis à jour l’année dernière avec une puce M1, le design du Mac mini d’Apple est resté en grande partie le même au cours de la dernière décennie. Aussi populaire que soit ce facteur de forme compact, avoir des ports à l’arrière a toujours été un inconvénient majeur. Satechi cherche à résoudre ce problème avec son récent Stand & Hub. Offrant des E/S frontales ainsi qu’une connectivité USB-C et un emplacement SSD M.2, nous voyons à quel point le Satechi Stand & Hub pour Mac mini améliore votre configuration dans notre dernière revue Tested with 9to5Toys.

Pratique avec Satechi Stand & Hub pour Mac mini

Lancé plus tôt cette année, le Satechi Stand & Hub pour Mac mini est arrivé avec un design conçu pour compléter la dernière machine compacte d’Apple. Conçu pour être placé sous l’ordinateur de bureau, il étend les E/S disponibles avec la connectivité USB-C et d’autres avantages.

En plus de pouvoir accéder à ses trois emplacements USB-A, son port USB-C et ses lecteurs de cartes SD sans avoir à atteindre l’arrière, il offre également un stockage supplémentaire. Grâce à un boîtier SSD SATA M.2 intégré, il étend non seulement votre stockage disponible, mais sert également de sauvegarde Time Machine et plus encore. Bien qu’avec un 99,99 $ étiquette de prix est-ce un ajout digne de votre bureau? Découvrons-le.

Voici de plus près la fiche technique :

Comprend désormais un boîtier SSD interne – s’adapte aux disques SSD SATA M.2 Élève votre Mac mini M1 et offre un accès pratique aux périphériques USB Équipé d’un port de données USB-C, de 3 ports de données USB-A, de lecteurs de cartes micro/SD et d’une prise audio 3,5 mm Port

Le point de vue de 9to5Toys :

Je suis depuis longtemps un utilisateur de Mac mini, et cela s’est reporté sur le modèle M1 plus récent. Plus tôt dans l’année, lorsque Satechi a sorti son nouveau support pour la dernière version d’Apple du Mac compact, je savais que je devais le prendre pour un tour pour voir à quel point il complète la machine. Après l’avoir essayé récemment, j’ai trouvé que c’était un match presque parfait pour une utilisation sur ordinateur de bureau.

Bien qu’il existe certainement des stations d’accueil sur le marché avec une gamme plus large d’E/S, rien ne peut vraiment rivaliser avec le package global fourni par Satechi. Son support et son hub pour Mac mini sont livrés avec un design qui vous aide vraiment à tirer le meilleur parti de la machine macOS miniature. Le meilleur aspect pour moi doit être d’avoir des ports à l’avant, ce qui a finalement mis fin au fait d’atteindre maladroitement l’arrière pour brancher un autre accessoire.

Ensuite, il y a la possibilité d’apporter du stockage supplémentaire en utilisant l’emplacement SSD M.2, bien que vous deviez réellement fournir votre propre disque car il n’est pas inclus. Le Mac mini étant le moyen le plus abordable d’Apple d’essayer macOS de nos jours, la valeur de pouvoir prolonger la durée de vie de votre appareil avec un stockage supplémentaire ne peut pas être sous-estimée. Ce n’est peut-être pas un avenir que vous utilisez hors de la boîte, mais être capable de contourner le stockage soudé d’Apple est assez remarquable dans mon livre.

L’essentiel est que le Satechi Stand and Hub est le meilleur dock USB-C complet sur le marché pour Mac mini, et une recommandation facile pour le facteur de forme. Bien sûr, c’est une solution coûteuse par rapport à certains de ses concurrents, mais il n’y a rien de plus simple ou conçu pour correspondre au design industriel d’Apple. Pour ceux qui n’ont pas besoin de l’avantage supplémentaire du stockage SSD, il y a toujours le modèle de la génération précédente à 80 $.

