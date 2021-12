Satin Creditcare envisage une croissance de 15 à 20 % de ses actifs sous gestion au cours de l’exercice 23, selon CMD

Singh a déclaré que la fusion des deux filiales en propriété exclusive de Satin Creditcare, Taraashna Financial Services avec Satin Finserv, devrait être achevée d’ici la fin mars.

Par Piyush Shukla

Satin Creditcare Network, dont le conseil d’administration a approuvé la levée de 225 crores de roupies lundi, utilisera ces fonds pour générer une croissance annuelle de 15 à 20% de ses actifs sous gestion (AUM) en 2022-2023, a déclaré le président et directeur général HP Singh. FE.

« Nous envisageons environ 6 à 8 % [AUM] croissance pour cette année (FY22) puisque nous avons perdu un quart techniquement si vous regardez le confinement et tout. Mais pour l’exercice 23, nous envisageons une croissance à part entière d’environ 15 à 20 % », a déclaré Singh.

Fin septembre, les actifs sous gestion de Satin Creditcare s’élevaient à Rs 7 381 crore, en baisse de 3,7% sur un an. Sur ce total, 9,7% étaient constitués de prêts non liés à la microfinance. La part du portefeuille non-microfinance (non-IMF) passera à 15% d’ici la fin de l’exercice 23, a déclaré Singh. « La stratégie globale est qu’au cours des cinq à six prochaines années, au moins un tiers de notre portefeuille devrait comprendre des prêts garantis et qui ne sont pas des IMF », a-t-il déclaré.

En termes de collections, Singh a déclaré que la tendance était globalement similaire aux niveaux d’avant Covid et s’il n’y a pas de perturbation significative, les collections resteront à 97-98%.

Singh a déclaré que la fusion des deux filiales en propriété exclusive de Satin Creditcare, Taraashna Financial Services avec Satin Finserv, devrait être achevée d’ici la fin mars.

Il a déclaré qu’à l’avenir, Satin Housing Finance ne fonctionnerait qu’avec des prêts hypothécaires immobiliers, tandis que toutes les nouvelles classes d’actifs, y compris l’activité actuelle de correspondant commercial de Taraashna Financial et les prêts aux micro, petites et moyennes entreprises, figureront dans le portefeuille de prêts de Satin Finserv.

