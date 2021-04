Sato “a manqué de patience et de talent” lors d’une collision

James Hinchcliffe a déclaré qu’un geste imprudent de son rival Takuma Sato avait ruiné sa course à Saint-Pétersbourg.

Le duo a pris contact au 23e tour lorsque Sato a visé sa voiture à l’intérieur de Hinchcliffe au premier virage. Hinchcliffe, 12e à l’époque, a subi une crevaison à l’avant droit, ce qui a ruiné sa course. Le pilote Andretti a déclaré que sa course ne s’était jamais remise de ce point.

«La journée a bien commencé», a déclaré Hinchcliffe. «Nous avons pris un bon départ et lors de ce premier relais, nous étions juste en mode économie de carburant, essayant de travailler sur un dépassement. Nous prenions vraiment soin de nos pneus noirs là-bas, nous avions l’air vraiment bien comparés à certains des gars sur les rouges devant nous.

«Ensuite, sur ce redémarrage, Takuma a tout simplement manqué de patience et de talent et nous a frappés et aplati notre pneu et c’était à peu près l’histoire de notre journée. Nous n’avons jamais retrouvé nos genoux comme les jaunes sont tombés.

Hinchcliffe a été impliqué dans un deuxième incident plus tard dans la course quand il a été frappé par Ed Jones, qui le lapait.

«Dans la course, nous avons commencé si loin en 21e, nous avons vraiment dû essayer des choses pour monter sur la grille», a expliqué Jones. «Pour faire fonctionner certaines choses, j’ai dû faire beaucoup de passes risquées.

O’Ward a terminé à la 19e place derrière Hinchcliffe. «Malheureusement, en doublant un backmarker, j’ai été rattrapé et j’ai eu un léger accident. Cela nous a remis en arrière, mais après toutes les difficultés de ce week-end, il y a encore des points positifs à prendre.

Patricio O’Ward de McLaren SP a également été impliqué dans la collision entre Hinchcliffe et Jones, endommageant son aile avant sur la machine Coyne. O’Ward avait atteint le Fast Six lors des qualifications pour la deuxième course consécutive, mais était déjà tombé à la 17e place lorsque la collision s’est produite.

“Je ne sais pas vraiment comment le décrire”, a-t-il déclaré à propos de sa race, “probablement juste horrible.”

Malgré ses performances qualificatives impressionnantes, O’Ward occupe le 11e rang des points après les deux premières courses. «Nous allons changer de vitesse et regarder en avant vers le Texas», a-t-il déclaré. “C’est un double en-tête, beaucoup de points à gagner, nous chercherons à nous racheter.”

