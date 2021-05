Sato: Une bonne opportunité de remporter un troisième Indy 500

Takuma Sato a tendu les poings et a montré ses bagues de championnat d’Indianapolis 500 surdimensionnées 2017 et 2020 qui passent plus de temps en lieu sûr qu’en tant qu’accessoire quotidien.

Les bagues peuvent être un peu trop pour un conducteur qui vit toujours dans une chambre à l’étage dans la maison de son directeur commercial de longue date dans la banlieue d’Indianapolis.

«Ils sont bien trop gros. Chunky, dit Sato en riant. «Je les porte pour des occasions spéciales. Mais une bague de tous les jours arrive.

Mal à l’aise, peut-être, face aux rochers surdimensionnés, Sato dit en plaisantant qu’il peut encore serrer une troisième bague de championnat sur un autre doigt.

Également à l’horizon, la célébration de la victoire en retard à Indianapolis Motor Speedway, il s’est vu refuser l’un des Indy 500 les plus étranges de tous les temps.

Le pilote japonais de 44 ans – qui a flirté avec une autre victoire Indy 500 en 2012 – veut une autre victoire, oui, pour consolider son héritage en tant que l’un des plus grands du Brickyard, mais aussi pour profiter du butin de la victoire.

La pandémie a poussé la course de 2020 jusqu’en août, faisant de Sato, le premier pilote d’origine japonaise à remporter l’Indianapolis 500, le champion en titre le plus court à seulement neuf mois.

Sato a résisté à Scott Dixon et a gagné sous caution l’année dernière dans une finition plutôt insatisfaisante, et son équipe Rahal Letterman Lanigan Racing a organisé une célébration de la victoire en sourdine sur une piste largement vide.

«C’était un peu une chose écrasante à bien des égards, mais pourtant nous avons eu une course et c’était une course formidable», a déclaré le propriétaire de l’équipe et vainqueur de l’Indy 500 en 1986, Bobby Rahal. «C’était dommage que nous ne puissions pas le partager avec les gens en direct, du moins avec les spectateurs, mais c’est génial de revenir, super de voir des gens.»

Sato n’a même pas pu ramener le trophée Borg-Warner au Japon pour une tournée de la victoire comme il l’a fait en grande pompe en 2017.

Les victoires Indy de Sato l’ont marqué comme l’un des visages des athlètes japonais d’élite ayant connu du succès aux États-Unis ces dernières années. Hideki Matsuyama est devenu le premier golfeur japonais à remporter le Masters en avril.

Naomi Osaka, née au Japon d’une mère japonaise et d’un père haïtien, a quatre titres en simple du Grand Chelem. L’incroyable jeu bidirectionnel de Shohei Ohtani a établi des comparaisons avec Babe Ruth alors qu’il devenait une star des Los Angeles Angels.

Les Jeux de Tokyo, auxquels il espérait assister s’ils se déroulaient en toute sécurité, sont prévus plus tard cet été.

Sato a donné à Ohtani un casque signé et des bouteilles de lait lorsqu’ils se sont rencontrés avant un match des Angels en avril 2018. Sato a lancé le premier lancer de cérémonie – beaucoup plus lent que la moyenne de quatre tours de 230,708 mph qu’il a frappée pour se qualifier 15e pour la course de dimanche – et Ohtani a frappé son premier home run de la MLB en carrière.

Sato a tweeté ses félicitations: «Très heureux de voir un moment historique pour le monde du golf japonais») à Matsuyama lorsqu’il a gagné à Augusta National. »

«J’adore voir tous les athlètes japonais performer au niveau mondial», a déclaré Sato.

Sato a sensibilisé aux causes dans son pays comme il l’a fait pour les victimes du tremblement de terre et du tsunami de 2011 et a rassemblé des partisans autour de lui, comme lorsque, également en 2011, un écrivain sportif du Denver Post a été licencié pour avoir tweeté qu’il était Pilote japonais remportant l’Indianapolis 500 pendant le week-end du Memorial Day. »

Né à Tokyo, Sato est devenu accro à la course lorsqu’il a regardé son premier Indy 500 à la télévision comme un garçon. Son père a emmené un Sato de 10 ans à la course de Formule 1 du Grand Prix du Japon 1987 à Suzuka et sa sensation de vitesse a vraiment commencé.

Les premières courses compétitives de Sato se sont déroulées à vélo, et il est ensuite passé au karting et à une course en Formule 3 britannique. Il a appris l’anglais dans une école privée et a passé sept saisons en Formule 1.

Lorsque le parrainage s’est tari à l’étranger, Sato a déménagé aux États-Unis et a décroché une course IndyCar en 2011 avec KV Racing Technology. Il a rejoint RLL, a conduit pour AJ Foyt, a remporté l’Indy 500 2017 pour Michael Andretti et a commencé un deuxième passage chez RLL en 2018.

Sato a parlé avec l’AP après une série d’entretiens avec plus de 70 membres des médias japonais et de séances de photos promotionnelles – bien qu’aucune ne soit aussi controversée que celle que Rahal Letterman Lanigan a organisée lors du premier tour de pratique la semaine dernière – pour faire connaître la course dans son pays natal. où sa famille est restée éveillée dans la nuit pour le regarder gagner Indy.

Sato rentre généralement chez lui trois fois par an, bien qu’il ait été limité à un seul pendant l’intersaison en raison de la pandémie.

C’était l’un d’une série d’ajustements qu’il a dû faire, en commençant par franchir la ligne de briques sans 250 000 fans emballés à Indianapolis Motor Speedway, un sentiment qu’il a qualifié de «un peu triste».

Sa popularité à IMS ne peut pas rivaliser avec les niveaux atteints, disons, par le champion 2013 Tony Kanaan, mais il est un véritable A-lister au Japon.

«Disons-le de cette façon, si vous allez sur le site de course, par exemple à Suzuka, je ne peux évidemment pas marcher dehors. C’est impossible », a déclaré Sato. «Cela ne se produit que dans le contexte de la course. Je peux aller au restaurant, je peux aller au dépanneur, à la station-service par moi-même. Des trucs quotidiens, je peux, pas de problème. Oui, certaines personnes reconnaissent, applaudissez-moi. Certainement pas la star de cinéma (la célébrité) qui a été un problème pour cette vie, non. Pas comme ça.”

Sato, qui compte six victoires en carrière en IndyCar dans une carrière qui remonte à 2010, veut ramener son Baby Borg au Japon. Pour aider Sato à rendre son dû, le speedway rompra avec la tradition dimanche et distinguera Sato lors des présentations des pilotes.

L’espoir est que les 135 000 fans présents donneront au pilote japonais les acclamations qu’il a manquées l’année dernière. Sato participera également à une interview spéciale le jour de la course devant les fans.

Sato serait plus proche des noms les plus célèbres d’Indy s’il avait pu en profiter en 2012 lors de sa première course sérieuse au drapeau à damier d’Indy. Dario Franchitti a remporté une bataille de roue à roue, au dernier tour, s’éloignant vers l’arrivée lorsque Sato a essuyé une dernière passe à l’intérieur et s’est cogné contre le mur.

«Sans cela, je n’aurais probablement pas atteint 17 et 20, probablement», a déclaré Sato. «C’était la première fois que je réalisais à quel point il était difficile de gagner cette course. Les 100 premiers, 150 tours, en allant dans le virage 1, c’est complètement différent du dernier tour. Pour concourir et gagner la course, vous devez être là pour en faire l’expérience. En même temps, j’ai prouvé que je pouvais être là.

En tant que recrue Indy en 2010, Sato a terminé 30e, à deux tours du rythme. En 2011, il s’est qualifié 10e et ressemblait à un cheval noir le jour de la course jusqu’à ce qu’il soit trop haut en passant un virage et qu’il se retrouve dans le mur, la première voiture à sortir.

Il se sent maintenant comme chez lui au Brickyard.

Sato est l’un des neuf anciens vainqueurs sur le terrain et fait face à des chances de 20-1 pour gagner dimanche et rejoindre sept autres pilotes qui ont remporté exactement trois fois. Il y a trois vainqueurs à quatre reprises, mais Sato sait que sa carrière manque de temps pour rejoindre la liste exclusive. Sato tente de devenir le sixième pilote à remporter consécutivement des 500 Indianapolis.

S’il répétait, il remporterait un bonus de 380 000 $ conçu pour les gagnants récurrents – environ 41,3150 000 yens – de Borg Warner.

«Ce serait mentir si je n’y pensais pas, bien sûr», a déclaré Sato à propos d’une répétition. «Je suis prêt à relever ce défi et je pense que de manière réaliste, nous avons une bonne occasion de répéter.» (Rapport de Jenna Fryer)