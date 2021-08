Satoshi Nakamoto NFT se vend 350 000 $ Crypto new media

TL;Répartition DR

Un jeton non fongible de Satoshi Nakamoto a été vendu pour 350 000 $. Le NFT s’inspire de Dorian Nakamoto, le supposé créateur de Bitcoin.

Le trading NFT est au sommet de sa popularité en 2021, résultant en plusieurs pièces exclusives. Le NFT “Satoshi Nakamoto” a récemment été publié, inspiré par le fondateur de Bitcoin.

Le NFT montre Nakamoto comme Pepe The Frog. Les NFT de Pepe the Frog sont devenus très populaires depuis quelques mois maintenant. La vente de jetons non fongibles a clôturé à 350 000 $ et a rapporté d’immenses bénéfices à ses créateurs.

NFT Satoshi Nakamoto actuellement à la mode

La collection NFT inspirée de Satoshi Nakamoto prend le nom de « Rare Peeps ». Ces jetons non fongibles sont les derniers à rejoindre la collection « Pepe the Frog », bien connue des passionnés.

Le jeton non fongible est une carte virtuelle où se trouve Pepe la grenouille, et à sa base, il est écrit “la carte de Nakamoto”. Il y a une émoticône de cœur à la base de la carte avec la désignation “(Heart emoji) = 15 Atk = 3 Spd =1 Ele= Fire”. La description de la carte dit : « Créateur de Bitcoin. L’un des Pepes les plus rares qui existent. Score de rareté =97. “.

Satoshi Nakamoto est sans aucun doute l’un des personnages les plus répandus sur le marché des crypto-monnaies, bien que personne ne sache qui il est réellement. Ce nom ou surnom a représenté l’entreprise ou la personne qui a développé Bitcoin, la première monnaie décentralisée pendant une longue période. Après plus d’une décennie depuis la création de Bitcoin, Nakamoto ne peut toujours pas être identifié ; avec certaines personnes débattant même de son existence.

Comme Satoshi Nakamoto n’a pas d’image à laquelle il s’identifie, le NFT s’est inspiré des spéculations d’une agence de presse en 2014. Selon Newsweek, le fondateur de Bitcoin est « Dorian Nakamoto », un jeune ingénieur nippo-américain lié à la crypto-monnaie. Cependant, il n’y a aucune preuve solide que Dorian est le véritable développeur Bitcoin.

Le marché du NFT s’épanouit au second semestre

A la fin de la première partie de l’année, il a été vérifié que le marché du NFT a connu une excellente participation sur Internet. Plusieurs sociétés, telles qu’OpenSea, ont participé à des enchères NFT dans le monde. Le NFT de Satoshi Nakamoto n’est qu’une partie des grandes choses que les enchères de jetons non fongibles offrent à leurs passionnés.

Shannon Code, le co-fondateur de la société Emblem Vault, avoue qu’il est surpris par la popularité de NFT de Nakamoto et les bénéfices qu’il a générés. Code estime que la valeur de ce jeton non fongible a triplé ces dernières semaines et davantage lorsque OpenSea l’a pris en charge.

Avec cette vente NFT inspirée de Nakamoto, il devient clair à quel point l’adoption de la crypto-monnaie est excellente. La vente NFT Nakamoto n’affectera pas directement le prix du Bitcoin, mais elle peut inciter de nouveaux investisseurs à acheter le jeton. Pour l’instant, Bitcoin se négocie au-dessus de 47 850 $ avec une hausse de 0,18% au cours des dernières 24 heures.