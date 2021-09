SaTT est sur le point de devenir le pionnier de la publicité basée sur la blockchain en dévoilant sa plate-forme de monétisation des médias sociaux.

in

Depuis l’ICO record de 7,1 millions de dollars en 2020, SaTT a fait la une des journaux sur les ondes de crypto-monnaie alors qu’il recueille un soutien massif pour la réalisation de son objectif à long terme. SaTT, abréviation de Smart Advertising Transaction Token, a été lancé par Atayen, Inc. avec pour mission de révolutionner le paysage publicitaire.

L’arrivée est une étape importante dans la feuille de route du SaTT, car le projet est sur le point de dévoiler le concept de pools publicitaires, ou pools d’annonces, qui sera lancé parallèlement à l’agriculture de réseaux sociaux, ce qui permettra à terme aux entreprises et aux organisations de récompenser les créateurs de manière plus transparente. Commentant l’importance du lancement prochain, Atayen avait déclaré que :

« Pour présenter la preuve de concept de la technologie, Atayen propose le premier pool d’annonces sur YouTube pour les premiers utilisateurs intéressés, intitulé Proof Of Concept : YouTube Challenge. Tout au long du processus, les Crypto YouTubers peuvent découvrir les avantages de SaTT de première main et gagner la crypto-monnaie SaTT avec leurs chaînes YouTube.

Lors du lancement, le pool publicitaire fera ses débuts avec un total de 100 millions de jetons SaTT qui viseront à atteindre un total de 5 millions de vues. Les créateurs devront répondre à certaines exigences de performance prédéfinies définies par l’entreprise afin d’atteindre cette étape.

Selon Atayen, Ad Pool permettrait aux créateurs de contenu de gagner automatiquement des SaTT via Post Farming, ce qui les oblige à atteindre un certain nombre de vues, de likes ou de retweets. Le jeton SaTT sera remis aux créateurs une fois les conditions préalables remplies, et le solde sera transféré.

En tant que plate-forme publicitaire basée sur la blockchain, alimentée par la technologie des contrats intelligents, toutes les transactions seront entièrement automatisées sans la présence d’un “intermédiaire”, dissociant ainsi le défi du manque de transparence qui a déconcerté le paysage publicitaire traditionnel.

SaTT, un pionnier de la publicité basée sur la blockchain

Le SaTT s’est avéré efficace pour aider les producteurs de contenu à recevoir une rémunération équitable proportionnelle au nombre de vues et d’interactions sur leur travail. Ils sont aux prises avec leur responsabilité fondamentale de développer la meilleure solution publicitaire pour toutes les parties concernées, ce qui est autrement absent sur de nombreuses autres plateformes importantes comme YouTube et les plateformes publicitaires traditionnelles.

Compte tenu du manque de transparence et des mesures publicitaires inefficaces dans le paysage publicitaire traditionnel, la plate-forme SaTT s’est engagée à maintenir une connexion juste et transparente entre les annonceurs et les marques commerciales, ce qui permettra à terme d’éradiquer la fraude. S’assurer que les annonceurs sont rémunérés en fonction de l’efficacité de leur publicité plutôt que pour des abonnements mensuels sans valeur ajoutée.

Avec l’aide d’un oracle de contrat intelligent décentralisé, SaTT connecte les annonceurs aux éditeurs (influenceurs des médias sociaux), permettant aux éditeurs de créer du contenu via ces canaux de médias sociaux et à leur tour d’être payés pour leurs efforts en fonction du niveau d’engagement dérivé (nombre de vues , partages, likes, commentaires de la publication). La preuve de concept YouTube, qui devrait être lancée dans quelques semaines, donnera le ton à SaTT pour atteindre ses objectifs.