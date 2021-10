S’attaquer à la crise climatique : 3 enseignements optimistes d’experts en technologies climatiques au sommet .

Le panel des technologies climatiques au sommet . à Seattle le 5 octobre 2021. Panélistes de gauche à droite : Brandon Middaugh, Kevin Klustner et Emeka Anyanwu, avec la modératrice Lisa Stiffler de . à l’extrême droite. (Photos . / Dan DeLong)

La crise climatique est un grand défi effrayant. Mais les gens travaillent dur pour déployer des technologies et des politiques pour éliminer les émissions de carbone de nos vies et freiner le réchauffement. Lors du sommet . de la semaine dernière, nous avons réuni un panel d’experts pour partager leurs réflexions sur la manière de lutter contre ce qui a été appelé une « menace existentielle » pour l’humanité.

La conversation a exploré les changements observés dans le secteur des technologies climatiques au cours de la dernière décennie, les domaines d’innovation prometteurs et si les gens avaient de l’espoir quant à notre capacité à prévenir le pire de ce que le changement climatique a à offrir (spoiler : les trois invités étaient optimistes) .

Voici trois points à retenir du panel, qui comprenait Brandon Middaugh, directeur du Fonds d’innovation climatique de 1 milliard de dollars de Microsoft; Kevin Klustner, directeur exécutif du Center for Advanced Materials and Clean Energy Technologies de l’Université de Washington, ou CAMCET ; et Emeka Anyanwu, responsable de l’innovation et des ressources énergétiques pour Seattle City Light.

Les efforts climatiques sont centrés sur l’équité

Emeka Anyanwu, responsable de l’innovation et des ressources énergétiques pour Seattle City Light.

Un monde plus chaud avec des événements météorologiques plus extrêmes cause déjà plus de misère pour les Américains qui sont les plus pauvres et les minorités raciales et ethniques, que pour ceux qui sont blancs et plus riches. Compte tenu de cet impact inégal, de nombreux efforts pour faire face au changement climatique font de l’équité un facteur clé dans la recherche de solutions.

À l’UW, Klustner a déclaré que cela comprend des programmes pour attirer un corps étudiant diversifié dans les cours STEM et des opportunités de recherche en technologie climatique.

Lorsque le fonds d’investissement climatique de Microsoft a été créé l’année dernière, a déclaré Middaugh, ils ont défini l’équité climatique comme l’une des quatre considérations clés lors de l’évaluation de l’endroit où dépenser leur argent.

À Seattle City Light, « l’une des choses sur lesquelles nous nous sommes vraiment concentrés lorsque nous avons parlé de l’avenir de l’énergie, l’avenir des services publics, a été d’essayer de tirer les avantages de la transition énergétique propre aux communautés qui ont historiquement été mal desservi », a déclaré Anyanwu. Ainsi, lorsqu’il développe des améliorations de transports propres, par exemple, le service public se tourne vers des quartiers plus diversifiés pour des projets.

La défense par Microsoft de ses investissements dans l’élimination du carbone

Brandon Middaugh, directeur du Fonds d’innovation climatique d’un milliard de dollars de Microsoft.

Parmi les quelques premiers bénéficiaires du Fonds pour l’innovation climatique de Microsoft se trouve la startup de capture directe de l’air Climeworks. Cette entreprise suisse pionnière extrait le carbone de l’air et le stockera sous forme minérale dans sa première usine à échelle commerciale en Islande.

Effacer les émissions passées semble formidable. Le dioxyde de carbone qui piège la chaleur reste dans l’atmosphère pendant des centaines d’années, ce qui rend difficile d’atteindre l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius. Mais la capture du carbone a ses détracteurs. Certains partisans de l’action craignent que la technologie d’élimination du carbone ne donne aux entreprises de combustibles fossiles la licence de continuer à produire du CO2 plutôt que de réduire de nouvelles émissions.

Le message de Middaugh était, en effet, soyons réalistes.

« Nous avons reconnu, la science a reconnu, chaque modèle économique crédible sur la façon d’atteindre un scénario de 1,5 degrés a reconnu que nous avons besoin des deux », a déclaré Middaugh. « Nous allons devoir changer la trajectoire de réduction des émissions de carbone sur des délais très accélérés. Mais nous devrons également investir dans une police d’assurance technologique. »

Une autre préoccupation concernant la capture du carbone est le prix élevé de chaque tonne extraite. Middaugh a déclaré que ces aspects économiques sont une raison de plus pour Microsoft d’investir dans des innovations pour réduire les coûts.

Que pouvons-nous apprendre de cette autre crise mondiale

Kevin Klustner, directeur exécutif du Center for Advanced Materials and Clean Energy Technologies de l’Université de Washington.

La pandémie de COVID-19 a créé une crise mondiale qui a nécessité des solutions mondiales. Il existe des parallèles évidents avec la crise climatique. Alors, qu’avons-nous appris de COVID qui pourrait être appliqué au climat ?

Klustner s’est concentré sur le développement de vaccins pour ses leçons apprises. Cette expérience, a-t-il dit, a démontré le besoin urgent de minimiser autant que possible la polarisation politique autour de la question ; les énormes avantages d’accélérer l’approbation de nouvelles technologies réussies ; et la nécessité de faire mieux pour remédier aux inégalités, car les vaccins ne sont toujours pas largement disponibles dans de nombreux pays en développement.

Middaugh a déclaré que COVID a révélé qu’il est possible de réduire les émissions de carbone, qui se sont produites de manière organique alors que l’économie mondiale ralentissait. Avec l’aide des innovations technologiques, nous devons à nouveau réduire ces émissions, et bien plus encore. (Un nouveau rapport de l’Agence internationale de l’énergie a conclu que la planète doit tripler son investissement annuel dans des projets et des infrastructures d’énergie propre à près de 4 000 milliards de dollars d’ici 2030, comme l’a rapporté Axios).

« Quoi [COVID] nous a vraiment montré que nous pouvons faire des choses difficiles », a-t-elle déclaré. « Et qu’il n’y a rien d’inévitable dans un certain ensemble de fossiles [fuel] ou technologies en place.

Anyanwu a également glané un message d’espoir.

« Il est possible, dit-il, d’imaginer vraiment un avenir différent du passé.

Des vidéos complètes de ce panel et d’autres sessions du . Summit sont disponibles à la demande pour les participants payants. Vous pouvez vous inscrire en tant que participant virtuel ici.