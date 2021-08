S’attaquer à la gestion intelligente des données dans le cloud

On prévoit que d’ici 2025, 175 zettaoctets de données auront été générés, les machines créant déjà plus de 40 % des données mondiales chaque année. Cette croissance exponentielle des données est tirée par l’innovation, de nombreuses organisations élargissant leurs réseaux IoT et améliorant leurs capacités de cloud computing. L’arrivée imminente de la 5G devrait être un catalyseur majeur dans cette prévision, aidée par une population mondiale de plus en plus connectée.

A propos de l’auteur

Greg Hanson est VP EMEA et LATAM chez Informatica.

Cette croissance des données s’est accompagnée d’une prolifération et d’une fragmentation, qui peuvent limiter considérablement la valeur des informations extraites et utilisées par les entreprises. Pour véritablement réaliser la transformation numérique et récolter les fruits d’une analyse de données efficace, les entreprises ont besoin de solutions cloud qui leur permettent de gérer en toute transparence leurs volumes d’informations toujours croissants.

Il est facile de perdre de vue que s’il n’y a qu’un seul cloud, il existe plusieurs fournisseurs de cloud. Les organisations choisissent généralement de travailler avec plusieurs partenaires cloud pour garantir la résilience de l’approvisionnement cloud, mais cela crée également de la complexité dans un monde où les données doivent circuler librement et être facilement disponibles, mais elles sont fragmentées sur plusieurs emplacements cloud.

Pour aider à réduire la complexité et permettre l’innovation, des données de haute qualité doivent être facilement disponibles et, par conséquent, une plate-forme complète de gestion des données dans le cloud est un composant essentiel. Une plate-forme qui peut accéder aux données de n’importe quel cloud ainsi que des applications sur site, peut fournir des données à n’importe quelle latence avec un traitement évolutif élastique et intègre de manière critique la qualité pour assurer la fourniture de données fiables et de haute qualité.

Dans cet article, nous allons planter le décor en explorant le concept du cloud intelligent de gestion des données, avant d’examiner de plus près les avantages du chargement de données avancé et des capacités ELT. Notre objectif est de mettre en évidence les solutions qui clarifient l’espace de connectivité cloud désarticulé et permettent l’innovation future.

N’importe qui, n’importe quelle plate-forme, n’importe quel cloud, n’importe quand

Alors qu’il devient de plus en plus important d’exploiter les données et de les exploiter, les organisations réalisent rapidement les limites des données dispersées et fragmentées. De nombreuses organisations sont confrontées à la tâche d’unifier les données provenant de plusieurs plates-formes, clouds et emplacements cloisonnés, mais cela doit être réalisé pour libérer les opportunités d’une véritable transformation numérique.

La solution requise doit être une plate-forme de bout en bout, capable non seulement d’unifier les données de différents types d’emplacements, mais également de différents emplacements dans le cloud lui-même. Pour gérer efficacement les données, quel que soit leur emplacement, l’IA et l’intelligence des données en temps réel doivent être déployées pour gérer efficacement le processus à grande échelle.

En servant d’exemple, Informatica a mené l’industrie de la connectivité cloud en concevant et en lançant le premier cloud intelligent de gestion des données, ouvrant les portes à une gamme de premières importantes dans l’industrie. L’une des plus importantes de ces premières a été la capacité de la plate-forme à permettre des informations sur les données à partir de vastes ensembles de données en quelques minutes plutôt qu’en plusieurs mois. Cela marque un changement important dans les capacités de connectivité au cloud, mais aussi pour l’espace de l’entreprise plus largement.

Une solution puissante de cette nature permettra également aux entreprises de redéfinir la manière dont chaque fonction commerciale fonctionne, y compris l’expérience client, le commerce électronique, la chaîne d’approvisionnement, la fabrication, l’analyse et la science des données. Le résultat est que les organisations peuvent tirer des avantages bien plus importants de leurs précieuses données, leur permettant d’obtenir de nouveaux résultats à un rythme sans précédent.

Il ne faut pas oublier qu’à mesure que l’hétérogénéité du cloud augmente, des applications à l’analyse en passant par l’infrastructure, ce sont toujours les données qui comptent le plus, pas ce qui les entoure. Ceux qui peuvent connecter les bonnes données aux bons consommateurs de manière simple et sécurisée seront en mesure de réaliser une véritable transformation numérique.

Cloud natif à grande échelle

En adoptant une approche basée sur des API et basée sur des micro-services, un traitement élastique et sans serveur peut être réalisé pour permettre l’évolutivité de toutes les charges de travail de l’entreprise. Cela peut être réalisé via des solutions telles que Intelligent Data Management Cloud, qui rassemble tous les services dans une seule plate-forme cloud native pour l’intégration des données, l’intégration des API et la gestion des données elle-même.

En fin de compte, en devenant cloud-native à grande échelle, les entreprises peuvent simplement réduire ou augmenter leurs besoins de traitement en fonction de la croissance de l’entreprise. Les entreprises qui adoptent cette approche pourront accéder à des informations pertinentes basées sur les données, indépendamment de la latence et de la forme, tout en améliorant simultanément la démocratisation des données.

Ce que nous entendons par démocratisation dans ce contexte est la capacité de rendre l’information numérique accessible aux utilisateurs non techniques de manière transparente, sans intervention informatique. Cette capacité permettra en fin de compte à diverses équipes de disposer d’informations de haute qualité, garantissant que toutes les fonctions commerciales fonctionnent de manière davantage axée sur les données.

Cette approche peut être encore améliorée grâce à l’ingestion massive native du cloud, permettant aux organisations de charger et de synchroniser les données avec une multitude d’applications. Les exemples incluent SAP, NetSuite, Zendesk, Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Workday, Google Analytics et plus encore.

Simplicité, productivité, évolutivité

L’adoption par les développeurs Java et les data scientists est un facteur important dans la gestion des données sur des systèmes, des applications et des clouds disparates. Une fois qu’elles auront la possibilité de brancher leurs codes dans des pipelines ELT, les équipes techniques seront en mesure d’apporter une série d’avantages importants à leur processus de gestion des données.

La simplicité est le principal avantage, avec des équipes capables d’utiliser les langages de codage préférés afin d’écrire du code et de le conserver sur une seule plate-forme avant le déploiement. La positivité accélérée est un autre avantage clé tiré d’un accès et d’une personnalisation accrus, avec des équipes capables d’utiliser les outils qu’elles connaissent déjà à des fins de gestion des données.

L’année de la gestion intelligente des données

Les capacités avancées évoquées ci-dessus sont des avancées décisives pour démêler la complexité du cloud, qui soutiendront et favoriseront l’innovation à l’avenir. Surtout, 2021 restera dans les mémoires comme l’année de la gestion intelligente des données, en particulier en termes de gestion des données sur plusieurs applications, plates-formes et clouds d’une manière qui n’a jamais été possible auparavant. Pour la première fois dans l’histoire, les organisations ont la possibilité de charger des données depuis presque n’importe où, ce qui permettra une véritable transformation numérique.