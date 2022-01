S’attaquer à l’insurrection

En ce début de 2022, les défis ne manquent pas. Il y a la pandémie, le changement climatique, les turbulences économiques et l’instabilité politique. Un an après le 6 janvier 2021, j’avais espéré que certains de ces défis disparaîtraient. Que les États-Unis acquerraient une «immunité collective» et que la menace du coronavirus reculerait. Que les républicains accepteraient que Joe Biden ait été légalement élu président et que les responsables de l’insurrection du 6 janvier soient des criminels traîtres. Malheureusement, tous ces défis continuent.

Le 6 janvier 2022, Joe Biden prend la parole dans la rotonde du Capitole et condamne les responsables de l’insurrection, notamment l’ancien président Trump. « Il y a un an aujourd’hui, dans ce lieu sécurisé, la démocratie était attaquée… Pour la première fois de notre histoire, un président ne venait pas de perdre une élection, il tentait d’empêcher la passation pacifique du pouvoir alors qu’une foule violente pénétrait dans le Capitole… [was] une insurrection armée.

Le discours de Biden a signifié un changement de stratégie démocrate. Jusqu’à présent, Biden avait tenté d’ignorer Trump; l’ancien président avait été « celui qui ne sera pas nommé ». Depuis le 20 janvier, la Maison Blanche semblait prendre position : si on ne parle pas de Trump, il s’en ira. Cela ne s’est pas produit; Trump n’est pas parti. Il a maintenu sa poigne de fer autour du cou du Parti républicain. Cependant, au cours de la dernière année, la popularité de Trump a décliné ; selon le dernier résumé du sondage 538, la cote d’approbation de Trump est tombée à 38,6% – en dehors du Parti républicain, la marque de Trump est devenue toxique.

Biden et le Parti démocrate ont décidé de faire les élections de 2022 sur Trump et l’insurrection. Ils vont étiqueter les républicains comme les crapauds de Trump, complices consentants de l’insurrection. « Les républicains ne veulent pas avancer ; ils sont bloqués sur le renversement du scrutin réglementaire du 3 novembre 2020. Les républicains privilégient l’autocratie à la démocratie… »

Dans son discours énergique, le président Biden a souligné quatre points. Le premier : « l’ancien président des États-Unis d’Amérique a créé et répandu une toile de mensonges sur les élections de 2020… il ne peut pas accepter d’avoir perdu… Défait par une marge de plus de sept millions de vos voix.

Le deuxième point : « Le grand mensonge raconté par l’ancien président, et de nombreux républicains qui craignent sa colère, est que l’insurrection dans ce pays a en fait eu lieu le jour des élections, le 3 novembre 2020. » « Il n’y a tout simplement aucune preuve que les résultats des élections sont inexacts. En fait, dans chaque endroit où des preuves devaient être produites et un serment de dire la vérité devait être prêté, l’ancien président n’a pas réussi à faire valoir ses arguments. Pensez-y, l’ancien président et ses partisans n’ont jamais été en mesure d’expliquer comment ils acceptent comme exacts les autres résultats des élections qui ont eu lieu le 3 novembre. Les élections du gouverneur. Sénat des États-Unis. Chambre des députés. »

Le troisième point de Biden : « Le [next] Le grand mensonge des partisans de l’ancien président est qu’on ne peut pas se fier aux résultats des élections de 2020. » « En ce moment, État après État, de nouvelles lois sont écrites [by Republicans]. Non pas pour protéger le vote, mais pour le nier. Non seulement pour supprimer le vote, mais pour le renverser, non pour renforcer ou protéger notre démocratie, mais parce que l’ancien président a perdu. Au lieu de regarder les résultats des élections à partir de 2020 et de dire qu’ils ont besoin de nouvelles idées ou de meilleures idées pour gagner plus de voix, l’ancien président et ses partisans ont décidé que la seule façon pour eux de gagner était de supprimer votre vote et de renverser nos élections. »

Le quatrième point : « Le [final] Le grand mensonge raconté par un ancien président et ses partisans est que la foule qui a cherché à imposer sa volonté par la violence est les vrais patriotes de la nation. Est-ce ce que vous pensiez lorsque vous regardiez la foule saccager le Capitole, détruire des biens, déféquer littéralement dans les couloirs ?… Vous ne pouvez pas aimer votre pays uniquement lorsque vous gagnez. Vous ne pouvez pas obéir à la loi uniquement lorsque cela vous convient. Vous ne pouvez pas être patriote lorsque vous embrassez et autorisez les mensonges.

Joe Biden a terminé sur une note ferme : « Maintenant, c’est à nous tous – à nous, le peuple – de défendre l’état de droit, de préserver la flamme de la démocratie, de garder vivante la promesse de l’Amérique… Ne vous y trompez pas. , nous vivons à un tournant de l’histoire, tant au pays qu’à l’étranger. Nous sommes à nouveau engagés dans une lutte entre la démocratie et l’autocratie », a conclu le président : « Je défendrai cette nation, et je ne permettrai à personne de mettre un poignard à la gorge de la démocratie.

Le président Biden a retiré ses gants et a attaqué Donald Trump et le Parti républicain. Biden a décidé de faire l’élection de 2022 sur Trump et l’insurrection. Dans chaque course au Sénat et à la Chambre, les démocrates lieront le candidat républicain à Trump et à l’insurrection.

Au cours des deux prochaines semaines, les démocrates du Sénat tenteront d’adopter une législation sur le droit de vote. Ils obligeront les républicains à adopter une position visible à ce sujet et à utiliser leur résistance – attendue – comme un enjeu électoral de 2022.

La bonne nouvelle est que le président Biden et les démocrates du Congrès s’attaquent au défi de l’instabilité politique.

