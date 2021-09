S’attaquer à un virus Timey Wimey dans Doctor Who: The Edge Of Reality – Fonctionnalité

Alors que beaucoup savent tout sur le Docteur Who Émission de télévision, c’est une franchise qui a eu beaucoup de traditions et de narrations facultatives à travers d’autres supports de divertissement – ​​des livres (y compris des livres audio mettant en vedette les acteurs principaux), des émissions dérivées et bien sûr des jeux vidéo. Tout récemment, le Switch a obtenu un portage de Doctor Who: The Lonely Assassins, qui a initialement fait sa marque sur les appareils mobiles; ça s’est plutôt bien passé.

Ensuite, nous avons Doctor Who: The Edge of Reality qui arrive le 30 septembre, et c’est un autre jeu avec une histoire. Une forme du jeu – appelée Edge of Time – a déjà été publiée sur les plateformes de réalité virtuelle. Il s’agit maintenant de Switch et d’autres plates-formes « écrans plats » avec un nouveau nom et, apparemment, une histoire remaniée et considérablement élargie. Le gameplay a également été bouleversé, bien sûr, de sorte que la nouvelle itération pourrait potentiellement sembler très différente de l’originale.

Nous avons été intrigués d’en savoir plus et avons eu la chance de discuter avec des personnalités des deux studios de développement impliqués dans sa production. Nous avons posé des questions à Stewart Gilray (PDG/Directeur créatif, Just Add Water) et Russell Harding (Directeur de studio, Maze Theory) pour en savoir plus sur ce à quoi nous pouvons nous attendre dans le jeu, les défis de travailler dans l’univers Whovian et, bien sûr , les stars de la télévision en tête du casting du jeu.

Image: Théorie du labyrinthe / Ajoutez simplement de l’eau / BBC

Cela a été décrit comme une histoire repensée et étendue de la précédente version VR The Edge of Time, pouvez-vous expliquer cela plus en détail ?

Stewart Gilray (PDG/Directeur créatif, Just Add Water) : Nous avons étendu les emplacements et les expériences dans le jeu. Sans trop en dévoiler, le premier niveau de Doctor Who : The Edge of Reality a maintenant environ 80% de contenu en plus que le même niveau dans Edge of Time. Mélangez cela avec les nouveaux niveaux que nous avons ajoutés, ou même des niveaux que nous avons entièrement reconstruits, comme le niveau de la forêt et vous vous retrouvez avec une histoire repensée et élargie.

Certains des changements ont été une nécessité car les différences entre VR et non VR dictent que les éléments ont dû changer. Nous avons des énigmes qui ont été modifiées en raison de cette transition. À l’inverse, la VR est plus une expérience que le jeu traditionnel. En tant que tel, nous avons apporté des modifications qui suppriment certains de ces éléments uniquement applicables à la réalité virtuelle.

Le jeu nous apportant une histoire réinventée, pouvez-vous nous parler du processus créatif ? Y avait-il diverses parties prenantes, des liens avec des traditions plus larges à prendre en compte, par exemple ?

Nous avons fait d’énormes efforts pour nous assurer que nous sommes vraiment authentiques – de l’utilisation de références de photogrammétrie pour les Tardis et Weeping Angels, à l’assurance que l’audio (sons et musique) est inspiré par le spectacle.

Russell Harding (directeur de studio, Maze Theory) : Être authentique à la tradition de Doctor Who est un objectif clé dans le processus de création, nous avons maintenant passé beaucoup de temps à travailler en étroite collaboration avec la BBC et les showrunners pour nous assurer que nous sommes en phase avec les saisons actuelles.

L’histoire est au cœur de ce que nous faisons chez Maze Theory et toujours là où nous commençons, donc après avoir travaillé avec Gavin Collinson sur Doctor Who: The Edge of Time et encore sur The Lonely Assassins, nous savions déjà qu’il y avait une plus grande histoire à raconter concernant le virus de la réalité et le 13e docteur.

Nous avons fait d’énormes efforts pour nous assurer que nous sommes vraiment authentiques – de l’utilisation de références de photogrammétrie pour les Tardis et Weeping Angels à la garantie que l’audio ([both]sons et musique) s’inspire du spectacle. La musique de Richard Wilkinson a été énormément inspirée par les époques passées et présentes de la série, et son point de vue se distingue comme une version authentique mais originale du thème emblématique de Doctor Who.

De plus, travailler en étroite collaboration avec la BBC nous a permis d’exploiter la tradition de Doctor Who pour créer de nouveaux ennemis tels que les Tazmas, Hydrocks et un ennemi appelé CyberReaper.

Image: Théorie du labyrinthe / Ajoutez simplement de l’eau / BBC

Comment était-ce de travailler avec Jodie Whittaker et David Tennant sur leurs rôles pour Edge of Reality ? De plus, y a-t-il eu des défis supplémentaires à cet égard en raison de la pandémie, par exemple ?

HR : L’authenticité est extrêmement importante pour nous chez Maze Theory et cela s’étend également au travail avec le talent de la série lorsque cela est possible. Jodie Whittaker donne toujours une performance aussi incroyable que le Docteur – il était vraiment important pour nous qu’elle fasse partie du jeu.

Ensuite, lorsque nous avons examiné l’histoire d’Edge of Reality, il y avait cette énorme opportunité de présenter un deuxième docteur alors que le chaos se déroulait à travers le temps et l’espace. Le 10ème Docteur semblait le choix naturel, et celui que les fans voulaient vraiment voir dans le jeu, nous étions donc très excités lorsque David Tennant a accepté de se joindre à nous.

SG : Jodie et David étaient tous deux extrêmement professionnels et avec lesquels il était facile de travailler, surtout pendant la pandémie. Lorsque nous avons enregistré David par exemple, il n’a pas pu se rendre dans un studio d’enregistrement, alors il a travaillé depuis son propre studio d’enregistrement à la maison.

Une autre chose sur laquelle nous étions extrêmement désireux de développer était ce tristement célèbre moment de Doctor Who «derrière le canapé». Cela a en fait fait bondir notre avance en assurance qualité lorsqu’il a fini de travailler pour la journée ! Donc je pense que nous avons celui-là couvert.

Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu VR en particulier, pouvez-vous décrire l’expérience de jeu à laquelle nous pouvons nous attendre ?

SG : Nous avons dû apporter quelques modifications en raison des différences entre les supports VR et non VR. Par exemple, vous avez généralement deux contrôleurs en VR – un pour représenter chaque main – mais ce n’est pas le cas pour les plateformes non VR. Nous avons dû modifier certains puzzles et éléments pour travailler avec des contrôleurs traditionnels.

Le jeu lui-même propose divers mécanismes, y compris de nombreuses résolutions d’énigmes (à la fois physiques dans le monde du jeu et des énigmes d’agilité mentale), ainsi que des moments d’action et de furtivité.

Une autre chose sur laquelle nous tenions beaucoup à développer était ce tristement célèbre moment de Doctor Who «derrière le canapé» – ces histoires qui ont envoyé les enfants se précipiter dans la terreur, mais qui veulent toujours en regarder plus. Cela a en fait fait bondir notre avance en assurance qualité lorsqu’il a fini de travailler pour la journée ! Donc je pense que nous avons celui-là couvert.

HR : The Edge of Reality est vraiment une aventure narrative où les joueurs aident le Docteur à découvrir une menace universelle qui détruit la réalité. À la manière de Doctor Who, vous explorerez de nouveaux mondes et de nouvelles périodes tout en faisant la course pour découvrir comment arrêter un virus libéré à travers le temps et l’espace. Vous vous retrouverez face à un certain nombre d’ennemis anciens, préférés (et nouveaux, emblématiques) en explorant le récit, en résolvant des énigmes, en vainquant les Daleks, en évitant les anges pleureurs, en rencontrant les Cybermen et en essayant d’échapper au nouvel ennemi du docteur. – le CyberReaper.

La narration et le gameplay ont également été considérablement élargis et adaptés pour fonctionner au mieux en tant que jeu à écran plat.

Image: Théorie du labyrinthe / Ajoutez simplement de l’eau / BBC

D’un point de vue technique, qu’est-ce que ça fait de travailler avec le matériel Switch, et y a-t-il des fonctionnalités spécifiques à Switch que vous avez implémentées dans le jeu ? Par exemple, utiliser le Joy-Con de la même manière que les contrôleurs VR dans l’original ?

SG : Nous ne pouvions vraiment pas conserver l’utilisation de contrôleurs séparés en raison des modifications apportées au gameplay par rapport à l’édition VR. La principale caractéristique sur laquelle nous avons dû travailler est la capacité ancrée/désamarrée du Switch, en accordant une attention particulière à ces différences pendant le développement.

Alors que Doctor Who IP continue d’évoluer, quel rôle les jeux peuvent-ils jouer pour la franchise, à votre avis ?

Je pense que les jeux jouent un rôle énorme dans l’expansion de Doctor Who IP en permettant un engagement plus profond des fans, mais aussi en introduisant de nouveaux publics dans cette franchise bien établie.

SG : Eh bien, il est juste de dire que le Docteur n’a pas participé à de nombreux jeux au cours de la dernière décennie. Je peux penser à une poignée de titres pendant cette période. Je suppose que c’est vrai pour toutes les IP sous licence. Dans les années 80 et 90, nous avions BEAUCOUP d’IP sous licence, mais je vois en fait cette tendance s’inverser avec de plus en plus d’adresses. Ce sera certainement intéressant à regarder.

HR : Je pense que les jeux jouent un rôle énorme dans l’expansion de Doctor Who IP en permettant un engagement plus profond des fans, mais aussi en introduisant de nouveaux publics dans cette franchise bien établie. Je pense que l’objectif principal de toute propriété intellectuelle entrant dans le secteur du jeu est de se concentrer sur la fidélité au support et d’explorer vraiment son potentiel dans cet espace, et pas seulement de s’appuyer sur des mécanismes de jeu bien connus.

Avez-vous un dernier message concernant Edge of Reality, pour les anciens et nouveaux fans de Doctor Who ?

SG : Nous avons essayé de divertir les Whovians avec des clins d’œil à diverses choses de l’univers Who dispersés tout au long du jeu… Il peut y avoir ou non des réponses aux questions qui ont été posées pendant des années. [winks]

HR : Le récit Edge of Reality vous emmène dans une aventure grande et variée touchant de nombreux genres, de l’action à la science-fiction et à l’horreur. Pour les fans, il y a d’excellents œufs de Pâques et des liens narratifs dans le Whoniverse… et si vous êtes nouveau dans la franchise, Edge of Reality est également une excellente entrée dans le monde de Doctor Who, car vous n’avez vraiment pas besoin de préalable. connaissance.

Nous tenons à remercier Stewart Gilray et Russell Harding pour leur temps. Doctor Who : Edge of Reality arrive sur le Switch eShop le 30 septembre.